ЦБ принял решение по иностранным акциям

ЦБ убрал требование о снятии с торгов иностранных акций из нового законопроекта о защите частных инвесторов, пишет РБК. Если бы документ был принят в предыдущем виде, из-за этого пришлось бы прекратить торги более чем половиной иностранных ценных бумаг, размещенных на Санкт-Петербургской бирже . Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Новый законопроект о защите частных инвесторов дополнят «дедушкиной оговоркой», которая позволит сохранить доступ к иностранным ценным бумагам, уже торгующимся в России, пишет РБК. Остальные поправки к документу, прошедшему первое чтение в мае прошлого года, будут обсуждаться сегодня, 22 июня.

В прошлой версии документа было указано, что к торгам будут допускаться только те акции, которые входят как минимум в один из индексов, включенных Банком России в специальный реестр. Но если акции исключаются из этих индексов, законопроект предполагал их делистинг в течение полугода.

Схожий перечень уже есть у ЦБ: он ограничивает круг активов, в которые могут вкладываться негосударственные пенсионные фонды (НПФ), пишет РБК. Туда, в частности, входят американские индексы S&P 500, Dow Jones, японский Nikkei 225, британский FTSE 100 и другие — в общей сложности их более 40 штук.

Если бы в законопроект не была внесена упомянутая оговорка, более половины иностранных акций, торгующихся на Санкт-Петербургской бирже, пришлось бы снять с торгов. По данным РБК, это коснулось бы примерно 800 из 1300 акций зарубежных компаний.

К концу лета запустить торги иностранными акциями планирует и Московская биржа . Всего к торгам будут допущены ценные бумаги от 25 до 30 зарубежных компаний, включенных в индекс S&P 500, рассчитываемый на основе средневзвешенной цены акций 500 крупнейших компаний из США. К концу года количество торгующихся на Мосбирже акций из этого индекса хотят расширить до 50 единиц.

Защитить новичков

Новый законопроект, касающийся торгов на бирже, призван защитить неквалифицированных инвесторов. Еще в начале июня, отчитываясь перед депутатами Госдумы о результатах работы ЦБ за прошлый год, глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала 2019-й «годом розничного инвестора». По ее словам, к концу первого квартала этого года более двух миллионов россиян успели обзавестись индивидуальными инвестсчетами (ИИС).

Но из-за того, что многие частные инвесторы не имеют глубоких знаний и опыта использования биржевых инструментов, необходимо принять соответствующий закон о защите их интересов, уверена Эльвира Набиуллина. В ходе той встречи она попросила главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова сделать это как можно быстрее.

Новый закон должен разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Чтобы попасть в первую категорию, инвестор должен подтвердить состояние минимум в 6 млн рублей. Если инвестор не будет проходить специальные тесты, ему разрешат инвестировать только в российские акции и облигации, государственные долговые бумаги, некоторые иностранные бонды, паи ПИФов и несколько других видов активов.

Доступ к более сложным инструментам получат только те, кто пройдут специальное тестирование. При этом, даже если инвестор не пройдет экзамен, форма которого еще пока не определена, он все равно сможет вложиться в такие инструменты, но не более, чем на 100 тыс. рублей по одной сделке. При этом инвестор будет обязан заявить своему брокеру о том, что он понимает все связанные с этим риски, а брокер — уведомить клиента о нецелесообразности таких инвестиций.

Куда все ушли

Зачастую россияне интересуются торгующимися на бирже активами из-за того, что доходность банковских вкладов продолжает снижаться вслед за ставкой по банковским депозитам. По данным ЦБ, в третьей декаде мая максимальный процент по вкладам в топ-10 банках страны упал до 5,04%. Уже после этого Банк России снизил ключевую ставку еще на 100 п.п. — до 4,5%. Это значит, что в ближайшее время проценты по вкладам станут еще меньше.

Но если вклады остаются самым надежным способом уберечь накопления от инфляции, то биржа дает возможность получить гораздо более высокую доходность. Это сопряжено с довольно серьезными рисками, причем не только для непрофессиональных инвесторов.

Профессионалы тоже иногда обжигаются на динамике различных котировок. Так, 20 апреля Мосбиржа принудительно остановила операции в положительной зоне после того как котировки фьючерсов на американскую нефть WTI упали до отрицательных значений. По данным издания «Коммерсантъ», тогда суммарные потери трейдеров, которые не смогли избавиться от этих ценных бумаг, составили порядка четверти миллиарда рублей.