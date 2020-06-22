Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.55
$
69.82
78.03
78.20
Прогноз
22.06 – 29.06
$
71.00
79.09
Индексы и котировки Brent
42.27
–0.38 Золото
1747.98
–0.01 РТС
1248.57
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
22.06
1.1212
–0.0083
08.06
1.1294
18.06
10.06
27.05

Оптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15% 

ТАСС 59 минут назад
Оптовая цена Аи-95 снижается
Фото: РИА Новости
Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник снизилась на 1,15%, до 56,54 тыс. рублей за тонну, следует из данных торгов. При этом цена топлива продолжает оставаться выше предыдущего рекорда конца мая 2018 года.
На прошлой неделе стоимость этой марки бензина несколько раз побила рекорд конца мая 2018 года (56,08 тыс. рублей за тонну), достигнув 18 июня 57,31 тыс. рублнй за тонну топлива.
Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 22 июня снизилась на 0,9% — до 57,3 тыс. рублей за тонну. В Москве стоимость топлива данной марки упала до 58,95 тыс. рублей за тонну (-1,25%), в Санкт-Петербурге — до 59,87 тыс. рублей за тонну (-0,76%).
Стоимость топлива марки "Регуляр-92" в опте за день снизилась на 1,18% — до 50,3 тыс. рублей за тонну.
Цена летнего дизельного топлива по сравнению с 19 июня уменьшилась на 1,15% — до 48,4 тыс. рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов — на 0,12%, до 29,76 тыс. рублей за тонну.

О продажах на бирже

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.
В ходе торгов на СПбМТСБ формируется оптовая цена топлива. При этом на бирже реализуется не более 20% от общего производства бензина в России.

О цене на АЗС

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты — демпфера.
Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких — наоборот, должны платить государству сверхприбыли.
Видео дня. Аренда или покупка: тренды на жилье в России
ТАСС: последние новости
Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня снизились на 0,58% Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня снизились на 0,58% Российский рынок акций закончил неделю ростом Российский рынок акций закончил неделю ростом
Комментарии
Рынки , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока
Часть россиян выйдет на пенсию раньше срока
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Чем грозит введение налога на богатство
Чем грозит введение налога на богатство
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Рублю предсказали «второе дно»
02:19
Рублю предсказали «второе дно»
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение