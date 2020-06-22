Оптовая цена Аи-95 снижается

Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник снизилась на 1,15%, до 56,54 тыс. рублей за тонну, следует из данных торгов. При этом цена топлива продолжает оставаться выше предыдущего рекорда конца мая 2018 года.

На прошлой неделе стоимость этой марки бензина несколько раз побила рекорд конца мая 2018 года (56,08 тыс. рублей за тонну), достигнув 18 июня 57,31 тыс. рублнй за тонну топлива.

Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 22 июня снизилась на 0,9% — до 57,3 тыс. рублей за тонну. В Москве стоимость топлива данной марки упала до 58,95 тыс. рублей за тонну (-1,25%), в Санкт-Петербурге — до 59,87 тыс. рублей за тонну (-0,76%).

Стоимость топлива марки "Регуляр-92" в опте за день снизилась на 1,18% — до 50,3 тыс. рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива по сравнению с 19 июня уменьшилась на 1,15% — до 48,4 тыс. рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов — на 0,12%, до 29,76 тыс. рублей за тонну.

О продажах на бирже

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.

В ходе торгов на СПбМТСБ формируется оптовая цена топлива. При этом на бирже реализуется не более 20% от общего производства бензина в России.

О цене на АЗС

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты — демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких — наоборот, должны платить государству сверхприбыли.