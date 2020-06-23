В случае наступления второй волны коронавируса может произойти серия отказов от американской валюты как резервной, считает эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл. Об этом сообщает РБК.

«Похоже, что экстренный спрос на доллар уменьшается», — заявил он.

По его словам, сейчас валютные рынки сталкиваются с «множественными встречными потоками» на фоне опасений по поводу возможной второй волны COVID-19. Новая вспышка заражения, как считает Гоэл, может привести к тому, что доллар США серьезно ослабнет по отношению к большинству валют развитых стран, включая Китай.

Аналитик отмечает, что с марта, когда коронавирус начал активно распространяться по миру, инвесторы предпочли американский доллар валютам из стран «группы десяти» (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Канада, США, Швейцария). Инвесторы, по его словам, как правило, «стекаются к американскому доллару» во времена неопределенности отчасти из-за его относительно удачной позиции в качестве мировой резервной валюты.

Отвечая на вопрос о перспективах китайского юаня, Гоэл высказал мнение, что с точки зрения базового баланса потоков они очень сильно улучшаются, а по мере того как Китай постепенно открывает свои финансовые рынки, включается в различные индексы и вводит все больше активов, выраженных в местной валюте, история движения портфеля постепенно становится более позитивной для юаня.

«Мы видели, что юань относительно стабилен и находится в определенном диапазоне, и это отчасти связано также с большим количеством выплат дивидендов и тем фактом, что по оси США — Китай было много шума», — заключил он.

— Резервные валюты используются центральными банками различных стран мира для создания накоплений (резервов), от уровня которых зависит доверие к национальной валюте той или иной страны, — напоминает политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин

— Понятно, что в качестве резервных используются валюты стран, экономика которых считается наиболее устойчивой. То, что доллар стал сегодня основой резервной валютой говорит о том, в современных условиях наибольшее доверие вызывает именно американская экономика (наряду с долларом в качестве резервных валют чаще всего используются евро, иена и британский фунт). Следствием широкого использования доллара в качестве резервной валюты стало повышение зависимости мировой экономики от финансовой системы США. Очевидно, что экспертов Deutsche Bank, на которых ссылается РБК, это не слишком радует, особенно в нынешней ситуации, когда между США и Германией усиливаются экономические и внешнеполитические противоречия. Поэтому они выражают надежду на то, что в случае второй волны коронавируса снизится спрос на использование американского доллара как резервной валюты, резко возросший в период пандемии. Мне этот прогноз представляется обоснованным.

«СП»: — В чем связь между коронавирусом и доверием к доллару?

— Дело в том, что американская экономика сильнее упала в период пандемии, чем экономики других стран, валюты которых используются в качестве резервных. Судя по всему, восстанавливаться она также будет довольно долго. Логично ожидать, что в случае второй волны данная ситуация повторится, причем последствия новой волны для американской экономики могут оказаться еще более тяжелыми. В такой ситуации намного более надежными будут выглядеть экономики ЕС и Китая. Поэтому можно ожидать отказа от использования доллара как резервной валюты и увеличение спроса на валюту других стран, прежде всего на евро.

«СП»: — Некоторые эксперты говорят, что именно текущий кризис может стать наиболее серьёзным испытанием для доллара? Так ли это? Почему? Чем для него он может окончить я в долгосрочной перспективе?

— Текущий кризис является частью более глубокого и масштабного кризиса, обусловленного невозможностью сохранения в долгосрочной перспективе нынешней модели глобальной экономики, основанной на избыточном потреблении Запада, потребности которого обслуживает весь остальной мир. В настоящее время самой востребованной мировой валютой является доллар. В этой связи может сложиться впечатление, что именно доллар пострадает больше всего. Однако, как в действительности будут развиваться события в период смены глобальной экономической модели, и как это отразиться на положении отдельных стран, сегодня, как мне кажется, предсказать невозможно.

«СП»: — А что с другими валютам будет? А с рублём? Чего ожидать россиянам?

— Судьба рубля, как известно, зависит от мирового спроса на нефть, который может снизиться в случае глобального кризиса и последующей смены глобальной экономической модели. Кроме того, падение мирового спроса на доллар, если оно все же произойдет, может неблагоприятно сказаться на экономической ситуации в России. В таком случае доллар подешевеет, а цена нефти, как известно, номинируется в долларах, и попытки использовать для расчетов в нефтяных сделках иные валюты успеха не имели.

«СП»: — Кстати, Россия и Китай постоянно говорят о переходе на национальные валюты. Когда уже будет преодолена зависимость от доллара?

— Разумеется, Китай хотел бы перейти в торговых отношениях с Россией на национальные валюты, поскольку это привело бы к резкому увеличению экономической зависимости России от Китая. Китай существенно опережает Россию в сфере технологического развития и обладает несравненно большими финансовыми возможностями. Поэтому те, кто рассчитывает, что между Китаем и Россией установятся равноправные экономические отношения, живут иллюзиями. Поэтому Ваш вопрос я бы сформулировал так: «Готова ли Россия превратиться в сырьевой придаток Китая?»

Преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ Сергей Маргулис считает, что выводы Гоэла явно преждевременны.

— Безусловно, коронавирус уже оказал серьёзное влияние на мировую экономику и в случае его второй волны ожидать можно чего угодно, особенно, если долго не удастся решить вопрос с вакциной. Но все же в настоящий момент позиции американской валюты в мире пока слишком сильны. В частности, на доллар полностью завязан мировой рынок нефти. Не стоит игнорировать и влияние США в международных финансовых организациях, таких как МВФ Всемирный банк . В МВФ американской стороне принадлежит 16,52% голосов, в то время как Китаю только 6,09.

«СП»: — По словам Гоэла, как правило, инвесторы «стекаются к американскому доллару» во времена неопределенности отчасти из-за его относительно удачной позиции в качестве мировой резервной валюты. Что изменилось?

— На мой взгляд, особых изменений пока не произошло и позиции доллара в мировой экономике все также сильны. А всеобщее снижение инвестиционной активности во время коронавируса, приблизительно в равной степени коснулось как развитых, так и развивающихся стран.

«СП»: — Гоэл также указал, что стратегия выхода США из-под карантинных ограничений выглядит хуже, чем в остальном мире. А это на что влияет?

— В настоящий момент ситуация с коронавирусом в США выглядит одной из худших в мире и это безусловно отражается на американской экономике и чем дольше он сохраниться, тем больше ущерб для американского бизнеса. Очевидно, что часть компаний обанкротится. Но опять же говорить о том, что позиции США и доллара в глобальной экономике слабеют явно преждевременно.

Последствия кризиса в любом случае будут очень серьезные как для США, так и для многих других стран мира. И они будут как минимум сопоставимыми с финансовым кризисом 2008— 2009 годов, а возможно и существенно превзойдут их. Некоторые аналитики уже даже окрестили нынешний кризис новой «Великой депрессией», хотя на мой взгляд такое сравнение не совсем корректно из-за разной природы кризисов. Наибольшей проблемой для США может стать безработица, которая уже в нынешнем году по некоторым оценкам может превысить 30%. Что же касается долгосрочной перспективы, то тут ответить на вопрос крайне сложно. Ситуация с коронавирусом ещё слишком непредсказуема, чтобы делать прогноз на годы вперёд, так как они в любом случае будет «гаданием на кофейной гуще».

«СП»: — Аналитик считает, что новая вспышка заражения может привести к тому, что доллар США серьезно ослабнет по отношению к большинству валют развитых стран, включая Китай. К чему это приведёт? А как отразится на рубле и экономике России?

—Из всех валют развивающих стран более-менее влиятельной валютой являться только китайский юань, входящий в список резервных валют и обсуждать потенциальное ослабление доллара логично только в сравнение с ним. Но, китайская валюта привязана к корзине из 13 валют, где ключевое место отводится именно доллару, о чем ещё несколько лет назад говорил занимавший на тот момент должность главы Народного банка Китая Чжоу Сяочуань. Таким образом, юань зависим от курса доллара. Кроме того, экономика Китая, как и других развивающихся стран Азии экспортноориентированная и КНР не выгодно усиление юаня, а следовательно, возможно ожидать искусственного занижения курса с целью не утерять позиции на важнейшем для КНР американском рынке. Таким образом, говорить о том, что временное ослабление доллара как-то изменит расклады в мировой экономике в пользу Китая и других развивающихся стран я бы не стал.

Что же касается РФ, то ей тоже не особенно выгодно ослабление доллара. Значительная часть доходов нашей страны — это выручка от продажи нефти, которая торгуется за доллары. Соответственно, это снизит реальные доходы российских топливных компаний, а соответственно и поступления в бюджет. Ожидать же перехода на другие валюты в расчетах за «чёрное золото» даже в среднесрочной перспективе на мой взгляд достаточно наивно.