Золото дешевеет

Цены на золото во вторник утром демонстрируют коррекционное снижение после активного роста в ходе торгов понедельника, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.48 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,13%, или на 2,25 доллара — до 1763,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,75% — до 17,767 доллара за унцию.

Во вторник на рынке присутствует некоторое коррекционное снижение после того, как в ходе предыдущего торгового дня на опасениях второй волны коронавируса цена на золото подскочила до максимума с 13 апреля.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании экономической статистики из еврозоны. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозируют, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июне вырос до 42,4 пункта с уровня мая в 31,9 пункта.