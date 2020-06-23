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Золото дешевеет после роста до максимума с середины апреля 

Прайм и ещё 2 5 часов назад
Золото дешевеет
Фото: РИА Новости
Цены на золото во вторник утром демонстрируют коррекционное снижение после активного роста в ходе торгов понедельника, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.48 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,13%, или на 2,25 доллара — до 1763,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,75% — до 17,767 доллара за унцию.
Во вторник на рынке присутствует некоторое коррекционное снижение после того, как в ходе предыдущего торгового дня на опасениях второй волны коронавируса цена на золото подскочила до максимума с 13 апреля.
Кроме того, инвесторы находятся в ожидании экономической статистики из еврозоны. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозируют, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июне вырос до 42,4 пункта с уровня мая в 31,9 пункта.
"Мы наблюдаем небольшую фиксацию прибыли в ожидании данных PMI. Позитивные данные могут изменить настроение и оказать дополнительную поддержку V-восстановлению", — отметил аналитик AxiCorp's Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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