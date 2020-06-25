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Курс рубля упал 

Алиса Селезнёва и ещё 3 3 часа назад
Рубль падает
Фото: Reuters
Доллар и евро выросли по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи. Об этом сообщает ТАСС.
По данным на 10.00 мск, курс американской валюты вырос на 1,16%, до отметки в 69,66 рубля, курс евро — на 0,57%, до 78,29 рубля. К 10.20 доллар снизился до 69,53, евро — до 78,09 рубля.
Индекс Мосбиржи также продемонстрировал падение на 1,5%, а РТС — на 2,71%. При этом снизились цены и на августовские фьючерсы нефти марки Brent — до $39,81 за баррель.
«Рамблер» писал, что ранее эксперт по фондовому рынку брокерской компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин заявил, что курс доллара США по отношению к российскому рублю может превысить 70 рублей в течение ближайших месяцев.
Видео дня. Для россиян с высоким доходом повысят налог до 15%
Рынки , Дмитрий Бабин , БКС Брокер , Московская биржа , Евро , Доллар
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