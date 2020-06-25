Рубль падает

Доллар и евро выросли по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи . Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 10.00 мск, курс американской валюты вырос на 1,16%, до отметки в 69,66 рубля, курс евро — на 0,57%, до 78,29 рубля. К 10.20 доллар снизился до 69,53, евро — до 78,09 рубля.

Индекс Мосбиржи также продемонстрировал падение на 1,5%, а РТС — на 2,71%. При этом снизились цены и на августовские фьючерсы нефти марки Brent — до $39,81 за баррель.