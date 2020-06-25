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Биржи АТР снижаются на опасениях за восстановление экономики 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Биржи АТР снижаются
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются, поскольку новые вспышки коронавируса снижают надежды на скорое восстановление экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.26 мск южнокорейский KOSPI опускался на 1,77%, до 2123,64 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,88%, до 22333,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,75%, до 5861,4 пункта.
Биржи Китая и Гонконга закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3% — до 2979,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1947,73 пункта, гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,5%, до 24781,58 пункта.
Рост числа случаев коронавируса в США, напряженность в мировой торговле и понижение Международным валютным фондом (МВФ) экономических прогнозов подорвало уверенность трейдеров в быстром восстановлении экономики после коронавируса. В среду МВФ понизил прогноз динамики мирового ВВП в 2020 году на 1,9 процентного пункта, до минус 4,9%. Вместе с тем был также понижен прогноз роста экономики Китая на текущий год на 0,2 процентного пункта, до 1%.
"Реальность начинает немного кусаться…. Люди немного нервничают — есть много причин быть осторожными", — отметил агентству Рейтер аналитик Argonaut Дамиан Руни (Damian Rooney).
Некоторые штаты США, в том числе Флорида, Оклахома и Южная Каролина, в среду сообщили о рекордном приросте новых случаев заражения коронавирусом. В семи других штатах в начале недели были рекордные максимумы, а в Австралии отмечен самый большой ежедневный рост числа случаев за два месяца.
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Комментарии
Рынки , Международный валютный фонд , Reuters
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