Российская нефть отыгрывает позиции 

Международное ценовое агентство Argus сообщило об увеличении стоимости российской нефтяной смеси Urals в Европе до отметки 45-46 долларов за баррель. Прирост с начала месяца составил более 7 долларов за баррель. Снизился и размер премии к Brent до 1,55 доллара за баррель на Северно-Западном рынке и 2,55 доллара на Южном.

"Премия снизилась на 0,75 доллара за июнь вследствие невысокой маржи переработки в Европе и ухудшения условий для арбитражных поставок", — говорится в сообщении агентства.

В Средиземноморье Urals также подорожал на 7,92 доллара за баррель до 46,06. Размер премии на партию объемом 80-100 тысяч тонн снизился на 0,25 доллара и сохраняется в коридоре 2,55 доллара к эталону.