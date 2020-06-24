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Российская нефть отыгрывает позиции 

РИА Новости Крым 48 минут назад
Российская нефть отыгрывает позиции
Фото: РИА Новости
Международное ценовое агентство Argus сообщило об увеличении стоимости российской нефтяной смеси Urals в Европе до отметки 45-46 долларов за баррель. Прирост с начала месяца составил более 7 долларов за баррель. Снизился и размер премии к Brent до 1,55 доллара за баррель на Северно-Западном рынке и 2,55 доллара на Южном.
"Премия снизилась на 0,75 доллара за июнь вследствие невысокой маржи переработки в Европе и ухудшения условий для арбитражных поставок", — говорится в сообщении агентства.
В Средиземноморье Urals также подорожал на 7,92 доллара за баррель до 46,06. Размер премии на партию объемом 80-100 тысяч тонн снизился на 0,25 доллара и сохраняется в коридоре 2,55 доллара к эталону.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в правительстве России был подписан указ о запрете ввоза импортных ГСМ.
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Рынки , Компании , Экономика , Правительство РФ
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