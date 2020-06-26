Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.20
$
69.47
77.57
77.92
Прогноз
29.06 – 06.07
$
70.70
78.83
Индексы и котировки Brent
41.40
–0.46 Золото
1761.07
+0.08 РТС
1281.18
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.06
1.1216
–0.0083
11.06
1.1299
23.06
15.06
01.06

Нефть дорожает более чем на 1% на оптимизме вокруг восстановления спроса 

Прайм и ещё 33 1 час назад
Цены на нефть вернулись к росту
Фото: РИА Новости
Цены на нефть в пятницу утром заметно растут на оптимизме вокруг перспектив восстановления спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,39% — до 41,62 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,29% — до 39,22 доллара за баррель.
В среду цены на нефть обвалились более чем на 5%, активное снижение продолжилось и в четверг, однако вечером цены на сырье перешли к коррекционному росту и закрылись в "зеленой зоне". В пятницу котировки продолжают расти на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо в мире.
Аналитик CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что сырьевые рынки в пятницу в целом позитивно оценивают восстановление мировой экономики, несмотря на опасения по поводу вспышек коронавируса.
"Похоже, что рынок игнорирует основы спроса и предложения и движется вперед, поддерживаемый настроениями", — отметил он.
Аналитики агентства обращают внимание, что спутниковые данные, показывающие сильный рост трафика в Китае, Европе и в Соединенных Штатах, указывают на восстановление спроса на топливо. При этом есть опасения, что всплеск заражений COVID-19 в южных штатах США может остановить восстановление спроса, особенно в связи с тем, что некоторые из этих штатов, такие как Флорида и Техас, являются одними из крупнейших потребителей бензина.
Видео дня. В Москве вырос спрос на вторичное жилье
Прайм: последние новости
Биржи АТР в основном растут вслед за Уолл-стрит Биржи АТР в основном растут вслед за Уолл-стрит Цены на нефть снижаются на рисках вокруг COVID-19 и росте запасов в США Цены на нефть снижаются на рисках вокруг COVID-19 и росте запасов в США Импорт саудовской нефти Китаем в мае вырос до рекордно высокого уровня Импорт саудовской нефти Китаем в мае вырос до рекордно высокого уровня
Комментарии
Рынки , Компании , Цена на нефть , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
​ВТБ снизил ставку по кредитам наличными
​ВТБ снизил ставку по кредитам наличными
Путин рассказал о противниках прямых выплат
Путин рассказал о противниках прямых выплат
Российские банки наращивают запасы золота
Российские банки наращивают запасы золота
России предрекли налоговую реформу
России предрекли налоговую реформу
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение