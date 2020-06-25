Дан прогноз по курсу рубля до осени

Июнь оказался довольно удачным для российской валюты. Но дальше перспективы не такие радужные.

Специально для "Российской газеты" Дмитрий Бабин , эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" , назвал возможные курсы рубля на ближайшие месяцы и проанализировал ситуацию на рынке нефти:

— Нефтяные цены так и не закрыли до конца брешь на своем графике, — обращает на это внимание эксперт, — хотя с мая росли быстрыми темпами, чему способствовало в том числе продление действия максимального сокращения добычи ОПЕК+ до конца июля.

Российская валюта отставала от роста нефти, сокращая свою переоцененность к нефтяному фактору. В результате рублевая стоимость барреля Brent также вернулась к уровням начала марта, достигнув 3000 рублей за баррель. Тем не менее она все еще далека от более приемлемого диапазона 3700-4400, в котором находилась во второй половине 2019 года.

Поэтому в случае дальнейшего роста нефтяных цен рубль продолжит укрепляться более медленными темпами. В то же время при ухудшении ситуации на рынке нефти российская валюта способна снова испытать серьезное снижение.

Среди 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года по состоянию на эту неделю рубль сохранил 28 место, на которое по итогам мая он поднялся с самого конца списка. То есть большинство других валют продемонстрировали в уходящем месяце сопоставимый рост по отношению к доллару США.

Одним из главных факторов спроса на недолларовые активы выступили новые меры монетарного и фискального стимулирования со стороны крупных стран. Они направлены на предотвращение худших экономических последствий глобальной пандемии. Кроме того, снятие антивирусных ограничений, происходящее по всему миру, усиливало надежду на быстрое восстановление мировой экономики.

Правда, уже в середине месяца появились признаки ускорения роста новых случаев заболевания коронавирусом в некоторых крупных странах, и в первую очередь, в США. Это угрожает второй волной пандемии, что приведет к более глубокому и длительному экономическому кризису.

Данный фактор на среднесрочном горизонте будет играть одну из основных ролей в динамике всех рынков. Ухудшение ситуации с коронавирусом ударит и по нефтяному рынку, так как поставит крест на быстром восстановлении мирового спроса на нефть. В этом случае даже продление до конца года максимального объема сокращения добычи в рамках ОПЕК+, а также расширение этих мер, не сможет предотвратить падение нефтяных цен.

Однако пока глобальные инвесторы воспринимают подобный сценарий как слишком пессимистичный, а его реализацию — маловероятной.

По мнению многих участников рынка и экспертов, даже если произойдет вторая волна пандемии, она будет не столь сильной как первая. А ограничительные меры, если и будут вводиться, окажутся не столь строгими, как в предыдущие несколько месяцев. Кроме того, время играет в пользу создателей вакцины, над которой усиленно работают во многих странах.

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен. Тем не менее на краткосрочном горизонте потенциал укрепления российской валюты по большей части исчерпан. Поэтому более вероятно, что курс доллара в ближайшие месяцы уйдет выше 70 рублей, чем останется в коридоре 68-69 рублей.

Сейчас наблюдается усиление неопределенности как с динамикой глобальной пандемии, так и с геополитической обстановкой. В последние недели произошла эскалация сразу нескольких давних конфликтов (межкорейский, китайско-индийский, межарбский).

На фоне возросших экономических и геополитических угроз глобальные инвесторы будут более осторожными, учитывая, что многие рисковые активы находятся недалеко от докризисных уровней. Рубль в этом плане не является исключением, а потому будет остро реагировать на возможное ухудшение внешней ситуации.