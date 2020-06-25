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Цены на нефть снижаются на рисках вокруг COVID-19 и росте запасов в США 

Прайм 46 минут назад
Цены на нефть снижаются
Фото: РИА Новости
Цены на нефть в четверг утром продолжают снижаться на фоне распространения коронавируса в мире и роста запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,79% — до 39,98 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,63% — до 37,77 долларов за баррель.
В среду цены на нефть обвалились более чем на 5%. В четверг снижение продолжается на фоне роста запасов в США до очередного рекорда и распространения COVID-19.
В среду минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за последнюю неделю выросли на 1,4 миллиона баррелей — до 540,7 миллиона баррелей, превзойдя ожидания аналитиков и уже в третий раз обновив исторический рекорд. Кроме того, добыча нефти в США впервые за 11 недель выросла на 500 тысяч баррелей в сутки — до 11 миллионов баррелей в день. До этого показатель непрерывно снижался с начала апреля.
Кроме того, трейдеры опасаются, что продолжение распространения коронавируса в мире может серьезно замедлить восстановление спроса на топливо.
"Последние тенденции не внушают оптимизма", — считает глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лаклан Шо (Lachlan Shaw), которого цитирует Рейтер.
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Комментарии
Рынки , Минэнерго , Reuters
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