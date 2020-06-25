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Цены на нефть упали ниже 40 долларов 

Павел Тиунов 2 часа назад
Цены на нефть снижаются
Фото: РИА Новости
Стоимость нефти марок WTI и Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже ICE. Аналитики полагают, что на удешевление «черного золота» повлияли новости о новом всплеске заболеваний COVID-19.
На момент утра 25 июня нефть марки Brent продолжила падение в цене, зафиксированное днем ранее на уровне 6%. В результате стоимость смеси остановилась на отметке 39,93 доллара. Нефть марки WTI, подешевевшая на 0,8%, подешевела до 37,72 доллара за баррель.
Финэксперты полагают, что на ценах на нефть в первую сказалась опубликованная информация о том, что в США, Китае, Индии и странах Латинской Америки зафиксированы новые вспышки заражения коронавирусом. В списке причин удешевления «черного золота» также перенасыщенность энергоресурсами американских хранилищ: на прошлой неделе США увеличили запасы нефти на 1,4 миллиона баррелей, что является абсолютным рекордом.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что вслед за дешевеющей нефтью на мировых рынках в России подорожает бензин. По мнению эксперта, это связано со снижением биржевых нормативов и ограничением импорта.
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Рынки , Павел Баженов , Lenta.ru
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