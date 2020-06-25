Цены на нефть снижаются

Стоимость нефти марок WTI и Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже ICE. Аналитики полагают, что на удешевление «черного золота» повлияли новости о новом всплеске заболеваний COVID-19.

На момент утра 25 июня нефть марки Brent продолжила падение в цене, зафиксированное днем ранее на уровне 6%. В результате стоимость смеси остановилась на отметке 39,93 доллара. Нефть марки WTI, подешевевшая на 0,8%, подешевела до 37,72 доллара за баррель.

Финэксперты полагают, что на ценах на нефть в первую сказалась опубликованная информация о том, что в США, Китае, Индии и странах Латинской Америки зафиксированы новые вспышки заражения коронавирусом. В списке причин удешевления «черного золота» также перенасыщенность энергоресурсами американских хранилищ: на прошлой неделе США увеличили запасы нефти на 1,4 миллиона баррелей, что является абсолютным рекордом.