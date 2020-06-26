Акции Ericsson и Nokia дорожают на 2-3%

Акции шведской компании Ericsson и финской Nokia уверенно растут в цене в пятницу после новостей об интересе к ним властей США для укрепления конкуренции американского технологического сектора с китайской Huawei, свидетельствуют данные торгов.

По состояния на 10.35 мск акции Ericsson на бирже Швеции дорожают на 2,01%, до 86,67 шведской кроны, Nokia — на бирже Финляндии на 3,36%, до 3,91 евро.

Рост стоимости акций данных компаний отмечен после того, как газета Wall Street Journal сообщила в четверг, что власти США обсуждают стимулирование крупных технологических компаний США, вроде Cisco Systems к покупке таких европейских компаний как Ericsson или Nokia. Американские власти также обсуждают предоставление налоговых льгот и экспортно-банковское финансирование данным европейским компаниям или поддержку инвесторов, заинтересованных во вложения в них. По данным издания, такие меры рассматриваются с целью укрепления конкуренции американского технологического сектора с китайской Huawei на мировом рынке телекоммуникационного оборудования для сетей 5G.

В феврале американский дипломат Роберт Стрэйер (Robert Strayer) выступил за отказ от использования технологий связи 5G китайской корпорации Huawei в пользу шведской Ericsson, финской Nokia и южнокорейской Samsung, так как компания из КНР может быть использована китайскими властями для шпионажа.

США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения необоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.

С мая прошлого года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов.