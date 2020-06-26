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Биржи АТР закрылись в основном в плюсе на фоне роста американских рынков 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР закрылись в плюсе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно в плюсе вслед за подъемом на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,9%, до 24549,99 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 1,05%, до 2134,65 пункта, японский Nikkei 225 — поднялся на 1,13%, до 22512,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,49%, до 5904,1 пункта.
Торги на биржах Китая не проводились в связи с национальными праздниками. По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3% — до 2979,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1947,73 пункта.
Инвесторы в Азии обратили внимание на то, что крупнейшие американские фондовые индексы выросли в среднем на 1% на закрытии торгов в четверг на фоне послаблений банковского регулирования в стране.
"Японский рынок рос на фоне ралли на американских биржах", — сказали агентству Франс Пресс аналитики Okasan Online Securities.
Кроме того, аналитики, как пишет агентство, полагают, что негативное влияние потенциальной второй волны коронавируса уравновешивают меры властей по всему миру по поддержке экономики.
"Инвесторы обеспокоены ростом числа новых заражений во всем мире, но настроения оставались позитивными, поскольку крупнейшие экономики продолжают прилагать усилия для возобновления экономической активности", — отметил брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).
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Комментарии
Рынки , France-Presse
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