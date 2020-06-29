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Золото дорожает на росте спроса на безопасные активы 

Прайм и ещё 3 54 минуты назад
Золото дорожает
Фото: РИА Новости
Цены на золото в понедельник утром растут, поскольку инвесторы предпочитают отказываться от риска в пользу безопасных активов на фоне роста числа случаев заражения новым коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.22 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,44%, или на 7,75 доллара — до 1788,05 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,47% — до 18,122 доллара за унцию.
Золото, традиционно считающееся более безопасным активом во времена экономической неопределенности, продолжает сохранять свою привлекательность у инвесторов по мере роста случаев заражения COVID-19 по всему миру. Инвесторы опасаются, что "вторая волна" может привести к новым закрытиям экономик и остановить восстановление экономической активности.
Так, в США власти Калифорнии вслед за властями Техаса и Флориды распорядились закрыть бары в нескольких округах штата, в том числе в Лос-Анджелесе.
"Безусловно, покупки в безопасных убежищах происходят довольно активно, в частности, благодаря новой вспышке коронавируса в США, которая в настоящий момент действительно стимулирует аппетит инвесторов", — считает аналитик банка ANZ Дэниел Хайнс (Daniel Hynes), мнение которого приводит агентство Рейтер.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, на воскресенье число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек. Больше всего человек скончались в США. Общее число случаев заражения составляет более 10 миллионов.
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