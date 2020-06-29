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Курс доллара: Греф ожидает, что рубль к концу года укрепится до уровня 60-62 рублей за доллар 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Греф назвал курс рубля на конец года
Фото: ТАСС
Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
"Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60-62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару", — отметил Греф.
Он подчеркнул, что пока тенденции таковы, но "никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и, если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться".
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Рынки , Компании , Герман Греф , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС
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