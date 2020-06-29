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Биржи АТР закрылись в минусе на опасениях вокруг коронавируса 

Прайм 23 минуты назад
Биржи АТР закрылись в минусе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись снижением индексов из-за опасений, связанных с распространением коронавируса и его влиянием на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,61% — до 2961,52 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,44%, до 1939,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 1% — до 24301,28 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,3% — до 21995,04 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,93%, до 2093,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 1,51% — до 5815 пунктов.
Трейдеров беспокоит продолжающееся распространение коронавируса в разных странах мира. По последним данным университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса нового типа в мире превысило 500 тысяч человек, а общее число случаев заражения вирусом составляет свыше 10 миллионов человек.
Инвесторы также обратили внимание на пятничное закрытие американских фондовых рынков, которые упали по итогам торгов в пределах 3% из-за опасений второй волны COVID-19. В пятницу департамент бизнеса и профессионального регулирования американского штата Флорида объявил о закрытии баров в связи с новой вспышкой COVID-19. В понедельник по той же причине об аналогичных ограничениях и ряде других объявили власти Техаса. В Техасе, Флориде и Калифорнии ранее было зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом.
"Индекс Nikkei упал после резких распродаж на рынках акций США из-за опасений распространения коронавируса", — сказал агентству Франс Пресс стратег Okasan Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).
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Комментарии
Рынки , France-Presse
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