Оптовая цена Аи-95 обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за тонну. Это на 0,5% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.

Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 29 июня выросла на 0,4% и достигла своего нового максимального значения — 58,17 тыс. рублей за тонну. В Москве стоимость топлива данной марки также увеличилась до рекордных 59,83 тыс. рублей за тонну (+0,44%), в Санкт-Петербурге — до 60,34 тыс. рублей за тонну (+0,02%).

В июне стоимость этой марки бензина уже несколько раз побила рекорд конца мая 2018 года (56,08 тыс. рублей за тонну).