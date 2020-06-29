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Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд 

ТАСС 2 часа назад
Оптовая цена Аи-95 обновила рекорд
Фото: РИА Новости
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за тонну. Это на 0,5% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 29 июня выросла на 0,4% и достигла своего нового максимального значения — 58,17 тыс. рублей за тонну. В Москве стоимость топлива данной марки также увеличилась до рекордных 59,83 тыс. рублей за тонну (+0,44%), в Санкт-Петербурге — до 60,34 тыс. рублей за тонну (+0,02%).
В июне стоимость этой марки бензина уже несколько раз побила рекорд конца мая 2018 года (56,08 тыс. рублей за тонну).
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Рынки , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
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