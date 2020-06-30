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Оптовая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд 

ТАСС и ещё 21 2 часа назад
Оптовая цена бензина Аи-95 вновь побила рекорд
Фото: РИА Новости
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) во вторник второй день подряд обновила рекорд и достигла 57,81 тыс. руб. за тонну. Это на 0,2% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 30 июня выросла на 0,26% и достигла своего нового максимального значения — 58,32 тыс. руб. за тонну. В Санкт-Петербурге стоимость топлива этой марки также установила рекорд — 60,94 тыс. руб. за тонну (+1%), а в Москве практически не изменилась — 59,82 тыс. руб. за тонну.
В июне стоимость этой марки бензина уже несколько раз побила рекорд конца мая 2018 года (56,08 тыс. руб. за тонну).
Стоимость топлива марки "Регуляр-92" в опте за день выросла на 0,25% — до 50,6 тыс. руб. за тонну.
Цена летнего дизельного топлива по сравнению с 29 июня снизилась на 0,16% — до 48,45 тыс. руб. за тонну, сжиженных углеводородных газов — на 0,37%, до 29,73 тыс. руб. за тонну.

О продажах на бирже

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.
В ходе торгов на СПбМТСБ формируется оптовая цена топлива. При этом на бирже реализуется не более 20% от общего производства бензина в России.

О цене топлива на АЗС

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты — демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких — наоборот, должны платить государству сверхприбыли.
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Комментарии 1
Рынки , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
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