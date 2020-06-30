Спрогнозирован курс рубля к концу года

Американская валюта скоро может вернуться к отметке 60 рублей, так как сокращается разница между инфляцией в России и в США. Об этом РИА Новости заявил президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук

По его словам, накопленная за период кризиса инфляция не настолько большая, чтобы фундаментально ослаблять курс.

«Сейчас доллар вполне может вернуться на 60 рублей, я этого совершенно не исключаю», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что рублю удалось удержаться во время пандемии, и он ожидает, что до конца года российская валюта будет находиться в диапазоне 65-75 за доллар.

«Но принципиального значения для устойчивости рубля это не имеет. Важно, чтобы курс оставался плавающим и не было тренда на устойчивое ослабление рубля… При этом самая главная нестабильная компонента, которая влияла на курс раньше, до 2016 года — колебания нефти — убрана благодаря бюджетному правилу», — пояснил экономист.