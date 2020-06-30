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Спрогнозирован курс доллара к концу 2020 года 

Алиса Селезнёва и ещё 5 33 минуты назад
Спрогнозирован курс рубля к концу года
Фото: РИА Новости
Американская валюта скоро может вернуться к отметке 60 рублей, так как сокращается разница между инфляцией в России и в США. Об этом РИА Новости заявил президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.
По его словам, накопленная за период кризиса инфляция не настолько большая, чтобы фундаментально ослаблять курс.
«Сейчас доллар вполне может вернуться на 60 рублей, я этого совершенно не исключаю», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что рублю удалось удержаться во время пандемии, и он ожидает, что до конца года российская валюта будет находиться в диапазоне 65-75 за доллар.
«Но принципиального значения для устойчивости рубля это не имеет. Важно, чтобы курс оставался плавающим и не было тренда на устойчивое ослабление рубля… При этом самая главная нестабильная компонента, которая влияла на курс раньше, до 2016 года — колебания нефти — убрана благодаря бюджетному правилу», — пояснил экономист.
«Рамблер» писал, что ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган предрек российской валюте падение, отметив негативное влияние на рубль публикаций индексов деловой активности, отчета по занятости в США за май, а также ситуации на рынке энергоносителей.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Сергей Романчук , Михаил Коган , РИА Новости
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