Россияне переходят на заменители икры

В России снизилось производство икры лососёвых рыб. Произошло это на фоне увеличения объёмов изготовления заменителей данного деликатеса. Эксперты отмечают, что сегодня многие россияне останавливают свой выбор на имитации икры из-за её дешевизны. Насколько полезен такой продукт и может ли он конкурировать с оригиналом — в материале NEWS.ru.

С января по май текущего года в России было произведено 690 тонн икры лососёвых рыб. Этот показатель в два раза меньше, чем тремя годами ранее. В то же время производство заменителей икры за первые пять месяцев 2020 года увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило 1986 тонн. Об этом свидетельствуют данные Росстата , с которыми ознакомился NEWS.ru.

Объёмы производства красной икры напрямую зависят от количества выловленной на Дальнем Востоке рыбы. В 2017 и 2018 годах в стране наблюдался рекордный уровень вылова горбуши, поэтому деликатеса было больше. Попал он в основном на внутренний рынок. На экспорт икры лососёвых ушло совсем немного — в основном в Белоруссию и Украину. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин

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Между тем, в 2020 году улова ещё не было — это происходит летом и осенью. Поэтому с января по май икра могла производиться только из прошлогодней рыбы. Однако, как отметил эксперт, большая часть продукта вероятнее всего была получена ещё в 2019 году и подверглась обработке для продления срока хранения.

Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка:

Сейчас на Дальнем Востоке путина (сезон, в течение которого проводится интенсивный лов рыбы. — NEWS.ru) только начинается. Сколько выловят всего — непонятно. Учёные дают прогнозы, но они, скорее, на уровне 2019 года. Тем не менее специалисты иногда ошибаются. Будем надеяться, что в этот раз так и произойдёт. Тем более, что в високосные годы, как этот, лосося всегда больше.

Специалисты отмечают, что россияне зачастую останавливают свой выбор не на красной икре, а на заменителе деликатеса. Связано это со значительной разницей в цене этих товаров, пояснила в разговоре с NEWS.ru диетолог Светлана Титова.

Однако икра лососёвых намного полезнее её имитации. В ней содержатся витамины А, E, D, фолиевая кислота, кальций, калий, а также белок, который усваивается намного лучше, чем из мяса и молочных продуктов. Такой химический состав оказывает антиоксидантное воздействие на организм, а также положительно влияет на состояние кожи и волос. Тем не менее диетолог советует не употреблять икру в больших количествах.

Светлана Титова, диетолог:

Икра — концентрат полезных веществ, которые содержатся в самой рыбе. Её чрезмерное потребление иногда приводит к аллергии, которая может проявиться в виде крапивницы или даже приступа, если у человека есть бронхиальная астма. Если вы едите икру лососёвых регулярно, то одной столовой ложки в день вполне достаточно. Если же продукт попал к вам на стол на праздник, то лучше съесть не более трёх ложек. Вообще икру лучше потреблять как монопродукт. Но если вы любите намазывать её на бутерброды, то рекомендую отказаться от такой закуски в вечернее время. В противном случае, есть риск столкнуться с лишним весом. Кроме того, такая еда оказывает дополнительную нагрузку на печень.

Заменители икры, в свою очередь, пользу организму не приносят. Их делают из альгината (вытяжка из морской водоросли ламинарии) и агар-агара (вытяжка из красных и бурых водорослей). Эти ингредиенты специалист назвал достаточно «пустыми» по своим свойствам. Кроме того, в составе имитации деликатеса могут содержаться ароматизаторы и красители. Они, в свою очередь, способны вызывать аллергию.