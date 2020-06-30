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Облигации и золото стали средством от пандемии 

Банки.ру 33 минуты назад
Инвесторы уходят в облигации и золото
Фото: РИА Новости
Международные инвесторы наращивают вложения в золото и облигации: в профильные фонды за неделю поступило 2,9 млрд долларов и 20 млрд долларов соответственно, пишет «Коммерсант». Также инвесторы сокращают вложения и в товарные фонды, ориентированные на вложения в нефть, на фоне усилившихся рисков замедления мировой экономики. Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют об усилении оттоков из рисковых активов — акций. По оценке издания, основанной на отчете Bank of America (BofA), общий объем иностранных инвестиций, выведенных из таких фондов на прошлой неделе, превысил 7,2 млрд долларов. Основной отток средств пришелся на фонды развитых стран, тогда как в предыдущий период аутсайдерами были фонды развивающихся стран. Клиенты российских фондов на минувшей неделе забрали только 23 млн долларов против 57 млн долларов неделей ранее.
По данным EPFR, за минувшую неделю в облигационные фонды международные инвесторы вложили почти 20 млрд долларов. Фонды, ориентированные на инвестиции в драгоценный металл, привлекли 2,9 млрд долларов — максимальный объем с середины мая. По словам экспертов, золото привлекает не только на фоне снижения спроса на акции, но и в связи с ростом объемов поддержки экономик и рынков от правительств и центробанков, что повысило инфляционные ожидания.
Фиксация прибыли отмечается и в еще одном сильно подорожавшем классе активов, который может пострадать в случае второй волны пандемии, — нефти. По оценке издания, основанной на данных BofA, на минувшей неделе клиенты фондов, ориентированных на нефть, вывели из них 1,5 млрд долларов. Это в два с половиной раза выше оттока неделей ранее. Расчет на частичное восстановление рынка на фоне нового соглашения ОПЕК+ оправдался, и к началу июня цены выросли почти в три раза, превысив 40 долларов за баррель.
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Рынки , Bank of America
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