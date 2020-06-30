Украина нашла свою «нефть»

Украина обнаружила, что выращивание конопли — вполне прибыльный бизнес, пишет «Деловая столица». Производят из нее все что угодно: от масла до стройматериалов. В самой Украине уже даже появилось сообщество «бизнесменов на конопле», а дальше — только больше, отмечает издание.

В одном из подкастов «Деловой столицы» гостья выпуска рассказала: «Если вы думаете, что знаете о каннабисе все, то вы заблуждаетесь. Практически все, что нас окружает, может дать нам это растение: еду, одежду, косметику, строительные материалы, мебель, автомобили. Когда на Земле закончится нефть — каннабис станет растением № 1. По своим свойствам он равноценен золоту, и при этом он олицетворение всего экологически чистого и натурального».

Это говорил не хиппи и не экологический активист, а респектабельная, хорошо одетая бизнесвумен Инна Битюк, абсолютная горожанка, не имеющая отношения к сельскому хозяйству. Такова примета времени: и в ЕС , и в Украине выращивание и переработка технической конопли стремительно становится респектабельным бизнесом.

Европейский бизнес XXI века

И в древности, и в Средние века, и в эпоху Возрождения конопля была одной из самых значимых технических культур во всех регионах, где она была известна. Но к началу ХХ века эта культура в Европе утратила позиции — продукция из каннабиса технологически уступала хлопковым, древесным и синтетических волокнам. Ударила по конопле и антинаркотическая кампания, хотя в техническом каннабисе наркотических веществ не содержится. К концу 1980-х выращивание техканнабиса в Европе прекратилось почти полностью: засевалось лишь 2700 га во Франции (единственная страна ЕС, не запретившая промышленное культивирование конопли в связи с антинаркотической Конвенцией 1961 г.).

А потом началось возрождение, которое было напрямую связано с модой на все природное, естественное. Европейские страны сняли запрет на выращивание техканнабиса в 1990-х и долго даже субсидировали его в соответствии с Общей сельскохозяйственной политикой ЕС. Сегодня в Евросоюзе культивирование техканнабиса восстановлено практически во всех странах. Хотя пока оно распределено неравномерно: в основном во Франции (50% европейского производства), Нидерландах, Литве и Румынии.

Основная продукция Евросоюза — это пищевые и кормовые продукты из конопли, семена, фармацевтические препараты, но главное — волокно. Европейские страны, и сильнее всего Франция и Финляндия, традиционно используют волокно в строительной и текстильной отраслях.

За 25 лет рынок конопляного волокна расцвел, увеличившись на более чем 500%, из которых 250% приходятся на бум последних восьми лет. Только в одной Франции производство промышленного волокна из каннабиса выросло с 4 тысяч тонн в 2003 году до более чем 50 тысяч тонн в 2019 году.

Новые технологии переработки, рост разнообразия использования конопли, либерализация законодательства и создание мощной перерабатывающей инфраструктуры положительно отразились на спросе. В 2019 году переработка промышленного каннабиса в Европе выросла более чем на 50% по сравнению с 2015-м. Сейчас в ЕС выращивается более 50 тысяч га технической конопли, тогда как еще в 2011-м — 8000 га.

На востоке Европы выращивание каннабиса возрождается в Украине, Чехии, но активнее всего — в Румынии: эта страна быстро превратилась в крупнейшего коммерческого производителя техканнабиса. Часть урожая экспортируется для переработки в Венгрию, другие страны Западной Европы и в США. Венгрия уже одним из основных поставщиков конопляного сырья и тканей в США. Также на экспорт идут зерна каннабиса и бумага из конопли.

Украинский бизнес на конопле

Основная часть семян и волокон конопли, выращенных у нас, идет на экспорт. Еще во времена СССР было заложено выращивание конопли в Украине именно для обеспечения нужд текстильной промышленности. 85 лет на наших территориях созданием новых сортов технической конопли и продуктов из нее занимается Институт лубяных культур (ИЛК) НААН Украины. В его активе — более 10 собственных сортов, из них 9 есть в реестре сортов Украины.

Сейчас в Украине официально около 4500 га посевов технической конопли, что очень мало с промышленной точки зрения. Предприятия, занятые переработкой конопли, выращивают ее в небольших объемах. Наибольшие посевные площади на одном предприятии — около 300 га. Здесь, правда, надо учитывать, что конопля дает очень большой объем зеленой массы на единицу площади, а урожай собирают два раза за год.

Конопля требует много влаги, поэтому для ее выращивания оптимально подходят Ровенская, Житомирская, Черниговская, Сумская области.

«Сегодня в Украине есть три основных продукта из конопли: масло, очищенные семена и мыло. Это те, которые пользуются наибольшим спросом. Семена конопли в основном реализуется за рубежом. В Чехии, например, семена конопли есть в каждом супермаркете», — говорит старший научный сотрудник, заведующий отделом ИЛК Олег Примаков.

По его словам, конопляное масло Украина не экспортирует: проще вывезти семена как сырье и за рубежом изготовить масло. Конопляный стебель перерабатывают на волокно, которое тоже идет в основном за границу.

Вот лишь несколько примеров.

В январе нынешнего года во Львове открылось первое в Украине каннабис-кафе. Там можно попробовать выпечку, хумус, сыр, шоколад, чай, кофе, пиво, вино, наливки и еще много всего с добавлением технической конопли в форме вытяжки, семян или масла из конопли. Среди алкогольных напитков — наливки, крафтовое пиво и вино.

Предлагают также конопляное молоко. В кафе есть витрина, где можно купить косметику из конопли.

Компания Hempire UA разработала стройматериал на основе технической конопли для утепления и строительства домов — их можно использовать вместо бетона или кирпича. Для его изготовления используют измельченные стебли конопли, известь и специально разработанный связующий материал. Полученная смесь не содержит токсичных составляющих, поскольку изготовлена исключительно из материалов природного происхождения.

Разработчики утверждают, что кроме своей экологичности, материал энергоэффективен и устойчив к влаге, огню, не портится, в нем не заводятся грызуны и грибки. С такой строительной смесью быстро и удобно работать: он повторяет любые формы и быстро высыхает, а опалубку можно снимать уже через полчаса после укладки. В Украине конопляные дома уже построены в Киеве, во Львовской и в Харьковской областях. Сейчас планируется строительство в Одесской и Житомирской областях.

На том же рынке работает компания BeWood, предлагающая модульные здания и домокомплекты из конопли.

В городе Золотоноша (Черкасская обл.) на территории индустриального парка строят завод по переработке конопли. Занимается этим компания «Голд Кепиталбуд», которая планирует сначала запустить цех по первичной переработке конопли, а затем цех по изготовлению фасованной продукции. По оценкам представителей компании, этот бизнес после выхода предприятий на полную мощность будет наполнять областной и городской бюджеты на 100-150 миллионов гривен ежегодно.

Недавно в Харькове на базе машиностроительного предприятия ООО «УкрАгро-сервис» прошло испытание первой отечественной линии по переработке конопли на волокно. Ее производительность составила одну тонну волокна в смену при высоком качестве переработки конопляной тресты и надежностью технологического процесса. Это совместный проект Института лубяных культур НААН, предприятий «Хемптехно» и «УкрАгро-сервис».

Все более популярной также становится обувь и одежда из конопли: их производят в Житомирской области и в Киеве. Наиболее известен в нашей стране бренд DevoHome Оксаны Дево, которая с 2014 года шьет в Украине текстильные товары из конопли. Основная продукция — одеяла, подушки, покрывала, постельное белье из конопляной ткани.

Харьковское ПАТ «Химфармзавод „Красная звезда“ выпускает на основе конопли препарат для улучшения сна, компания „Экосвіт“ — протеин из семян конопли, компания Galka — молотый кофе с добавлением конопли.

И все перечисленное — только небольшая доля бизнесов, которые появились в последние годы в Украине и зарабатывают именно на конопле. Пока нет единой статистики по всему, что в нашей стране производится из конопли и с ее добавлением, — это слишком разнообразные продукты из совершенно разных товарных категорий.

Однако аналитическая компания Pro-Consulting приводит такие данные: украинский фермер только на семенах конопли может зарабатывать 500-700 долларов на гектаре, а добавив к этому переработку тресты, он получит еще 2 тысячи долларов за гектар. В целом же рентабельность производства технической конопли достигает сегодня 50%.

Но это по самой культуре. Рентабельность производства товаров из нее может быть самой разной — единого знаменателя тут нет. Зато уже есть сообщество „бизнесменов на конопле“. В 2019-м в Киеве они организовали Первую конопляную ярмарку, где было представлено более 150 украинских товаров из конопли. В октябре 2020-го на ВДНХ пройдет уже вторая ярмарка — и она покажет динамику развития „конопляного“ сектора в нашей стране.