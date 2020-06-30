Нефть саудитов никому не нужна

Поставки нефти из Саудовской Аравии по состоянию на 29 июня сократились до 5,7 млн баррелей в сутки, сообщают СМИ.

«Экспорт нефти в этом месяце упал до 5,7 млн баррелей в день — на 29 июня — до самого низкого уровня с момента начала наблюдений Bloomberg», — передает РИА «Новости» сообщение агентства.

В мае экспорт составлял 6,2 млн баррелей в день.

Экспорт нефти из страны в Китай сократился примерно на 45% в месячном выражении, до 1,1 млн баррелей в сутки, поставки нефти в США упали до 224 тыс. баррелей в сутки.

Ранее Bloomberg сообщало, что в июле экспорт российской нефти сорта Urals снизится на 40% относительно июня.

Напомним, ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля.

ОПЕК+ в апреле договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.