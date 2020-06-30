Евро взлетел 

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Курс евро к рублю вырос на 1,7% к уровню закрытия предыдущих торгов на Московской бирже сообщает ТАСС.

По состоянию на 17.38 мск евро стоил 80,025 рубля. Курс доллара вырос на 1,31 рубля и составил 71,30 рубля.

В последний раз европейская валюта поднималась выше 80 рублей 14 мая.

В свою очередь, Банк России повысил официальный курс доллара на 49 копеек, евро — на 31,17 копейки. Так, официальный курс ЦБ 1 июля составит 70,44 рубля, евро — 78,99 рубля.