Евро взлетел 

Курс евро к рублю вырос на 1,7% к уровню закрытия предыдущих торгов на Московской бирже, сообщает ТАСС.
По состоянию на 17.38 мск евро стоил 80,025 рубля. Курс доллара вырос на 1,31 рубля и составил 71,30 рубля.
В последний раз европейская валюта поднималась выше 80 рублей 14 мая.
В свою очередь, Банк России повысил официальный курс доллара на 49 копеек, евро — на 31,17 копейки. Так, официальный курс ЦБ 1 июля составит 70,44 рубля, евро — 78,99 рубля.
«Рамблер» писал, что ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган предрек российской валюте падение, отметив негативное влияние на рубль публикаций индексов деловой активности, отчета по занятости в США за май, а также ситуации на рынке энергоносителей.