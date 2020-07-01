«В два раза»: Белоруссия недовольна ценой на газ

Минск предъявил к Москве претензии по ценообразованию на газ Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Россия не выполняет договоренности, достигнутые ранее в газовой сфере.

«В настоящее время на границе Беларуси и России цена на газ в два раза выше той, которая применяется в Смоленской области. При этом мы констатируем, что "Газпромом" не был выполнен протокол, который мы подписали 13 апреля 2017 года», — цитирует его lenta.ru.

Уточняется, что речь идет о разработке методики ценообразования в СНГ. Минск уже с начала года выставляет требования о снижении цены контрактов. Лукашенко озвучивал возможную цену в 40-45 долларов за тысячу кубометров.

«Газпром» же допускает ее уменьшение только после уплаты белорусской стороной долга, который сейчас составляет 165 млн долларов.