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Курс доллара: курс рубля рухнул до минимума 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Рубль рухнул
Фото: ТАСС
В ходе торгов на Московской бирже курс рубля рухнул до минимума с 25 мая, полностью отыграв тот рост, который накануне ему обеспечили валютные интервенции Центробанка, свидетельствуют данные площадки.
По состоянию на 14:25 доллар стоил 71,39 рубля, однако на максимуме доходил до 71,44 рубля. Евро взлетел до 80,26 рубля, после чего незначительно скорректировался до 80,21 рубля.
Российская валюта падала с начала этой недели. После этого регулятор продал на бирже валюты на сумму 20 миллиардов евро и сумел опустить курс до 70 рублей за доллар. Резкий рост начался после 12 часов.
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Рынки , Московская биржа , Центральный банк России , Евро , Доллар
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