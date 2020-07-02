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Цена бензина в России установила новый рекорд 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Цена бензина в России установила новый рекорд
Фото: ТАСС
Оптовая цена на бензин Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) установила новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость тонны топлива в четверг, 2 июля, достигла 58,445 тысячи рублей, прибавив 1,1 процента к предыдущему значению. Стоимость бензина Аи-95 в Европейской части России выросла на 0,64 процента, до 58,7 тысячи рублей за тонну.
Рекорд 2 июля — третий для бензина Аи-95 за неделю. Первый топливо установило в понедельник, 29 июня, когда его стоимость поднялась до 58,174 тысячи рублей за тонну. На следующий день цена обновила максимум, достигнув 58,324 тысячи рублей.
Российская налоговая система устроена таким образом, что цены на бензин и дизель в рознице остаются стабильными вне зависимости от мировых цен на нефть. Причина в значительной доле налогов в стоимости каждого литра, а также сдерживающем демпфирующем механизме. Он заключается в том, что при высоких ценах на нефть нефтеперерабатывающие заводы получают компенсацию в виде отрицательного акциза. При дешевой нефти компании должны платить государству сверхприбыли.
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Комментарии 5
Рынки , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
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