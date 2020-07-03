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Курс доллара пробьет психологическую отметку 

Артём Кульша 7 минут назад
Рубль пробьет психологически важный курс
Фото: ТАСС
Курс доллара США сегодня может опуститься ниже 70 российских рублей. Об этом аналитик компании «Телетрейд» (TeleTrade) Петр Пушкарев заявил «Российской газете».
По его мнению, в июле скорость восстановления экономики России будет крайне неспешной, но это не будет главной заботой для рубля. Важнее для него будет поведение банков и фондов Emerging Markets (развивающиеся рынки).
В июле не будет заведомо главных событий, которые могут оказать значительное влияние на курс российской валюты. Едва ли на него сильно повлияют заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) 16 июля и решение Центрального банка России по ключевой ставке 24 июля.
«Печатные станки в Европе и США и так работают на полную катушку», — объяснил Пушкарев.
Главным для рубля в июле будет динамика бирж в США и Европе — чем лучше там обстоит ситуация, тем больше инвесторы склонны к рискованным инвестициям.
В настоящее время спрос на рубли оживился, а чтобы он сохранился, необходимо отсутствие разворота на биржах. Это будет возможно, если позитив в оценках перспектив мировой экономики сохранится. Если так и произойдет, то уже сегодня доллар может опуститься ниже 70 рублей.
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Рынки , Экономика , Центральный банк России , ЕЦБ , "Российская газета"
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