Рубль пробьет психологически важный курс

Курс доллара США сегодня может опуститься ниже 70 российских рублей. Об этом аналитик компании «Телетрейд» (TeleTrade) Петр Пушкарев заявил «Российской газете».

По его мнению, в июле скорость восстановления экономики России будет крайне неспешной, но это не будет главной заботой для рубля. Важнее для него будет поведение банков и фондов Emerging Markets (развивающиеся рынки).

В июле не будет заведомо главных событий, которые могут оказать значительное влияние на курс российской валюты. Едва ли на него сильно повлияют заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) 16 июля и решение Центрального банка России по ключевой ставке 24 июля.

«Печатные станки в Европе и США и так работают на полную катушку», — объяснил Пушкарев.

Главным для рубля в июле будет динамика бирж в США и Европе — чем лучше там обстоит ситуация, тем больше инвесторы склонны к рискованным инвестициям.

В настоящее время спрос на рубли оживился, а чтобы он сохранился, необходимо отсутствие разворота на биржах. Это будет возможно, если позитив в оценках перспектив мировой экономики сохранится. Если так и произойдет, то уже сегодня доллар может опуститься ниже 70 рублей.