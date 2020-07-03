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Биржи АТР закрылись ростом в пределах 2% на статистике из Китая и США 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись ростом на макроэкономических данных из США и Китая, которые превзошли прогнозы аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2%, до 3152,81 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,28%, до 2041,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1% — до 25373,12 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,8%, до 2152,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,42%, до 6057,9 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,72%, до 22306,48 пункта.
Участники торгов обратили внимание на данные делового издания Caixin, согласно которым индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая в июне вырос максимальными темпами за 10 лет, до 58,4 пункта с 55 пунктов месяцем ранее. Данная статистика помогла ослабить опасения за перспективы второй по величине мировой экономики.
"Восстановление внутреннего спроса в Китае ускоряется, даже несмотря на то, что внешний спрос все еще слабый. В итоге инвесторы переходят к секторам, ориентированным на внутренний спрос", — сказал агентству Рейтер стратег Tokai Tokyo Research Ван Шеньшень (Wang Shenshen).
Кроме того, с оптимизмом трейдеры отыгрывали статистику из США, которые являются крупнейшей мировой экономикой. Согласно опубликованным в четверг данным, безработица в стране в июне уменьшилась до 11,1% с майских 13,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на рекордные 4,8 миллиона, превзойдя прогнозы аналитиков.
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Рынки , Reuters
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