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Падение цен на нефть ускорилось почти до 2% на опасениях за спрос на сырье 

Прайм 3 часа назад
Падение нефтяных цен ускорилось
Фото: Reuters
Цены на нефть в пятницу днем ощутимо ускорили темпы снижения на фоне опасений из-за распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.17 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,88% — до 42,33 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,92% — до 39,87 доллара за баррель. Утром в пятницу цены снижались в среднем на 1%.
Инвесторов беспокоит рост числа новых случаев заболевания коронавирусом в разных странах мира, в том числе в США, что может оказать давление на всю мировую экономику и на спрос на сырье.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в США возросло на рекордные 52,2 тысячи за сутки. Трейдеры опасаются, что всплеск заболеваемости коронавирусом может оказать давление на крупнейшую мировую экономику, которая, судя по последним данным с рынка труда, встала на пусть восстановления. Так, минтруда США в среду сообщило, что безработица в стране в июне уменьшилась до 11,1% с майских 13,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на рекордные 4,8 миллиона, превзойдя прогнозы аналитиков.
"Слабое восстановление экономики США может быть подорвано последним всплеском новых заражений (коронавирусом — ред.)", — считает нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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Рынки , Минтруд , Reuters
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