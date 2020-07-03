Падение нефтяных цен ускорилось

Цены на нефть в пятницу днем ощутимо ускорили темпы снижения на фоне опасений из-за распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.17 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,88% — до 42,33 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,92% — до 39,87 доллара за баррель. Утром в пятницу цены снижались в среднем на 1%.

Инвесторов беспокоит рост числа новых случаев заболевания коронавирусом в разных странах мира, в том числе в США, что может оказать давление на всю мировую экономику и на спрос на сырье.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в США возросло на рекордные 52,2 тысячи за сутки. Трейдеры опасаются, что всплеск заболеваемости коронавирусом может оказать давление на крупнейшую мировую экономику, которая, судя по последним данным с рынка труда, встала на пусть восстановления. Так, минтруда США в среду сообщило, что безработица в стране в июне уменьшилась до 11,1% с майских 13,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на рекордные 4,8 миллиона, превзойдя прогнозы аналитиков.