Почему Россия вновь начала инвестировать в госдолг США?

Россия в апреле приняла решение о прекращении наращивания золотовалютных резервов. При этом появилась информация, что она почти на 80% увеличила инвестиции в гособлигации США. Каких-либо объяснений Россия не дает. Sohu (Китай) пытается разобраться, в чем дело.

Согласно последним данным, опубликованным Министерством финансов США от 15 июня, в апреле 2020 года Россия увеличила объем инвестиций в государственные облигации США почти на 80% — до 6,85 миллиарда долларов. Среди них 2,84 миллиарда долларов было инвестировано в краткосрочные облигации, а 4,014 миллиарда — в долгосрочные облигации.

При этом в заявлении российского Центробанка говорится только: «Согласно должным корректировкам, сделанным на основании данных финансового рынка». Это сравнимо с отсутствием вообще каких-либо объяснений.

В последние годы, чтобы освободиться от экономических санкций, введенных Америкой и ослабить свою зависимость от доллара, Россия не использовала свои валютные резервы для покупки гособлигаций Соединенных Штатов, а покупала золото. Критики полагали в то время, что это должно пошатнуть доминирующее положение доллара в международной валютной системе.

В марте этого года Россия обладала 3,8 миллиардами долларов. По сравнению с 105 миллиардами долларов тремя годами ранее, Россия продала около 96% госдолга США.

За последние два года непрерывная продажа валюты США и одновременная покупка золота поставили Россию в пятерку крупнейших владельцев золотых резервов в мире. По данным Центрального банка России, общий объем российских золотых запасов составляет 73,9 миллионов тройских унций (2298 тонн).

Это относительно большая разворотная корректировка в инвестиционном портфеле России.

Апрель этого года был самой «глобальной» распродажей госбумаг Соединенных Штатов Центробанком, много лет владеющим облигациями США. Китай, Япония и Великобритания, три крупнейших кредитора США, обладают самыми большими запасами долларов в мире. Тремя странами в совокупности было продано более 40 миллиардов долларов госдолга США, в то время как Саудовская Аравия за раз продала 33,8 миллиарда долларов, основной причиной был назван «дефицит доллара».

Из-за пессимистичных ожиданий финансового рынка, вызванных эпидемией коронавируса, все мировые институты продают активы в долларах, чтобы увеличить ликвидность американской валюты, что привело к росту доллара и падению цен на другие активы. Эта распродажа не являлась дедолларизацией, а наоборот, была направлена на удержание денег в долларах в ответ на кризис ликвидности валюты, поэтому это можно считать пассивной распродажей, а не добровольным сокращением активов.

Выбирая между инвестициями в золото или доллары, решающим фактором для центрального банка страны может быть ликвидность. Ликвидность главным образом связана с торговлей. По сравнению с золотом, ликвидность госдолга США намного лучше. Это может быть наиболее разумным объяснением продажи Россией золота и увеличения инвестиций в госбумаги США.

Если в прошлом году Россия сокращала госдолг США, то главной причиной этого были экономические санкции Соединенных Штатов, тогда получается, что отношения США и России являются основным фактором для ее инвестиционных операций? Я полагаю, что международная геополитика меняется непредсказуемо и ее трудно предугадать, но если смотреть с широкой перспективы, то Соединенные Штаты в последнее время сместили акцент международных отношений в Азиатско-Тихоокеанский регион, отказавшись от Центральной и Восточной Европы. Это заложило основу для улучшения американо-российских отношений.

Президент США Дональд Трамп уже отдал распоряжение о сокращении к сентябрю численности американских войск, дислоцированных в Германии, на 9500 военнослужащих, а максимальное количество войск США, дислоцированных в Германии, будет установлено на отметке в 25 тысяч человек. В то же время, несмотря на то, что Америка оказала сильное давление на Южную Корею, чтобы увеличить квоты на совместное несение расходов за американские войска, дислоцированные в Корее, а также установила цены, «на 49% выше, чем в 2019 году», она никогда не предпринимала каких-либо усилий для «вывода своих войск из Южной Кореи». Значительная часть американских войск, выведенных из Германии, на некоторое время вернется на родину для «транзита», прежде чем развернуться в Индо-Тихоокеанском регионе.

Во время эпидемии этого года отмечалась 75-я годовщина победы во Второй мировой войне, и Трамп нашел время, чтобы провести телефонную конференцию с Путиным, в результате чего лидеры стран даже выпустили неожиданное совместное коммюнике. На самом деле намерение Трампа совершенно очевидно: воспользоваться поводом в виде 75-летия годовщины победы, чтобы выразить свое хорошее отношение к России. Трамп всегда испытывал симпатию к России. Если ему удастся переизбраться на второй срок, то улучшение российско-американских отношений является весьма вероятным событием.

Конечно, российский Центральный банк также учитывает и внешнюю торговлю. С января по апрель этого года активный баланс внешней торговли России сократился на 35,6%, а общий объем внешнеторгового оборота сократился на 15% по сравнению с прошлым годом — до 184,9 миллиарда долларов. Среди них объем экспорта снизился на 19,8% — до 113,9 миллиардов долларов, объем импорта сократился на 5,9% — 71 миллиард долларов, активный баланс внешней торговли сократился на 35,6% — до 42,9 миллиарда долларов. Основной причиной этого является резкое падение цен на сырую нефть, что привело к сокращению нефтеэкспорта. По состоянию на 12 июня, золотовалютные резервы России составляли 570,8 миллиарда долларов, а предыдущий показатель был 565,2 миллиарда долларов. В апреле золотовалютные резервы России увеличились на 126,08 миллиардов долларов. Возможно, из-за влияния дефицита доллара российской внешней торговле также понадобится доллар, ведь доллар все еще является мировой валютой.

С конца 2015 года золото вновь вступило в новый раунд «бычьего» рынка. В настоящее время этот раунд «бычьего» рынка, вероятно, находится на пике в связи с пониманием того, что золото демонстрирует хорошую продающую способность. В то же время экономические преобразования в России должны также опираться на внешнюю торговлю, где американская валюта является незаменимым ресурсом.