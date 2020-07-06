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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 

RT на русском 1 час назад
Рубль вырос к доллару и евро
Фото: Reuters
На открытии торгов в понедельник, 6 июля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 55 копеек — до 70,82 рубля.
Курс евро снизился на 34 копейки и составил 79,95 рубля.
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Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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