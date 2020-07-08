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Акции «Норникеля» росли на 2,2% после новостей об оспаривании размера вреда от ЧП 

Прайм и ещё 41 2 часа назад
Акции «Норникеля» выросли на 2,2%
Фото: РИА Новости
Акции "Норникеля" отреагировали ростом на 2,2% на новости о том, что компания оспаривает размер вреда от ЧП в Норильске, свидетельствуют данные торгов.
К 11.30 мск бумаги ГМК дорожали на 1,5%, до 18842 рубля. Сразу после выхода новости акции подскакивали на 2,2% до 18988 рубля, при том что с начала торговой сессии они прибавляли более 1%.
"Норильский никель" ранее в среду сообщил, что оспаривает рассчитанный Росприроднадзором размер вреда от ЧП под Норильском. При этом компания подтвердила обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 147,7 миллиарда рублей, из которых 147 миллиардов — ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда — ущерб почвам.
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Рынки , Другое , Компании , Норникель
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