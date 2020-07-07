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Частные инвесторы в июне вложили в акции российских компаний 65,1 млрд рублей 

Прайм 2 часа назад
Инвесторы увеличили вложения в российские акции
Фото: РИА Новости
Частные инвесторы в июне вложили в акции российских компаний, обращающихся на Московской бирже, 65,1 миллиарда рублей против 29,9 миллиарда рублей в мае, следует из биржевого отчета "Индикатор индивидуальных инвестиций".
"В июне физические лица купили акций российских компаний, обращающихся на Мосбирже, на 65,1 миллиарда рублей. Наибольший приток произошел на неделе с 8 по 12 июня и составил 24 миллиарда рублей", — указывается в отчете.
Согласно данным отчетов "Индикатор индивидуальных инвестиций", опубликованных ранее, частные инвесторы, в апреле инвестировали 34,6 миллиарда рублей, в марте — 43,7 миллиарда рублей.
По подсчетам Московской биржи, топ-10 акций, которым отдали предпочтение частные инвесторы в июне (по данным на последний торговый день месяца) выглядит следующим образом: акции "Газпрома" (24,3%), обыкновенные акции Сбербанка (16,8%), акции "Норникеля" (12,5%), "Лукойла" (10,8%), префы Сбербанка (8%), а также акции ВТБ (6,2%), префы "Сургутнефтегаза" (5,6%), акции "Северстали" (5,4%), "Аэрофлота" (5,4%) и акции "Роснефти" (5,1%).
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Комментарии
Рынки , Компании , Сургутнефтегаз , Газпром , Банк ВТБ , Аэрофлот , Сбербанк России , Московская биржа , Лукойл , Роснефть , Норникель
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