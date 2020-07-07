Курсу доллара предрекли взлеты и падения 

Курс доллара США может превысить 72 российских рубля на этой неделе, а в конце июля — снизиться до 67 рублей. Об этом директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков заявил «Российской газете».

По его словам, сейчас на российском рынке наблюдается отток спекулятивного капитала, потому что Центральный банк (ЦБ) России завершил активный цикл снижения ключевой ставки.

Также существенное влияние на курс российской валюты в настоящее время может оказать вероятность введения США новых санкций в отношении России и тот факт, что Центробанк и Министерство финансов России снизили поддержку рубля в рамках бюджетного правила. По этим причинам в течение нынешней недели доллар может подорожать до 72 рублей.

«Долгосрочные фундаментальные факторы на стороне все-таки усиления рубля — к концу июля мы вполне можем выйти к уровню 67-68 рублей за доллар», — считает Кабаков.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», аналитик компании «Телетрейд» (TeleTrade) Петр Пушкарев заявил, что динамика бирж в США и Европе будет оказывать наиболее значительное влияние на курс рубля в июле.