Что будет с ценами на нефть при второй волне COVID-19

В случае возникновения второй волны эпидемии коронавируса новый удар по нефтяному рынку будет менее болезненным, чем во время первой, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Однако опасения повтора весеннего кризиса усилились после неожиданного скачка числа заболеваний в США. Между тем экономисты считают, что новая волна, если и появится, не затронет одновременно все страны, а будет распространяться от одного очага к другому. Тем не менее спрос на нефть может упасть ещё сильнее, а цены на сырьё — уйти ниже $30 за баррель.

Распространение COVID-19 на прошлой неделе получило новое ускорение в США — стране с наибольшим числом заболевших в мире. Ежедневное фиксирование новых случаев заражения обнаружило новый антирекорд — 57,5 тысячи человек, свидетельствуют данные COVID Tracking Project. Эта цифра превысила даже пиковые показатели апреля. Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи в ходе слушаний в одном из комитетов сената не исключил, что число выявленных заражённых коронавирусом в стране может достичь 100 тысяч в сутки.

На этом фоне некоторые штаты приостановили меры по открытию своей экономики. К ним, в частности, относятся Флорида и Техас. Крупнейший округ Флориды с административным центром городом Майами даже ввёл дополнительные ограничения для сдерживания распространения коронавируса.

Неожиданная вспышка эпидемии в США вызвала серьёзную озабоченность на нефтяном рынке и сдержала рост цен на сырьё. Инвесторы опасаются, что экономики могут вновь закрыться в случае роста числа заболевших, что, безусловно, ударит по спросу на нефть.

Впрочем, влияние возможной новой волны эпидемии на мировую экономику и рынок нефти может оказаться не таким сильным, как в первый раз, полагают зарубежные и российские эксперты. Так, по прогнозу норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, в случае возникновения новой вспышки пандемии спрос на чёрное золото по итогам 2020 года потеряет дополнительно 2,5 млн баррелей в сутки и опустится до 86,5 млн баррелей.

При этом на пике второй волны потребление нефти может быть на 18 млн баррелей в сутки меньше уровня, прогнозируемого до эпидемии. Это меньше максимальных потерь первой волны, когда в апреле спрос на сырьё обвалился сразу на 26 млн баррелей.

Вячеслав Кулагин. Годовое потребление в 86 млн баррелей в сутки выглядит вполне реалистично, хотя итоговый показатель будет зависеть от того, по какому сценарию пойдёт дальше эпидемия, отмечает глава отдела Института энергетических исследований РАН

Вячеслав Кулагин, глава отдела Института энергетических исследований РАН​

Уменьшение максимального падения спроса на треть — тоже вполне вероятно. Достаточно посмотреть на Китай, где всё началось и где сейчас отмечаются лишь единичные случаи заболевания. Страна с крупнейшим растущим рынком нефти уже научилась бороться с эпидемией и показывает другим государствам, как нужно действовать, когда идут повторные волны. Прежнего падения экономики уже не происходит.

Провала спроса, наблюдавшегося в апреле и мае 2020 года, уже не произойдёт, во всяком случае в Европе, США и в постсоветских странах, соглашается заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Алексей Белогорьев, заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

В целом мировой спрос на бензин будет восстанавливаться по V-образной кривой (быстрый рост после падения. — NEWS.ru), но с длинным хвостом, на дизельное топливо — U-образно, а рынок авиакеросина, к сожалению, ждёт L-образная траектория. Если во втором квартале провал в мировом потреблении нефти составил, по разным оценкам, 15–20 млн баррелей в сутки, год к году, то в третьем он снизится до 7–12 млн, а в четвертом, вероятно, до 4–8 млн баррелей в стуки. В 2021 году будет дальнейший рост, но на докризисный уровень спрос не выйдет.

Если будут введены новые ограничительные меры, сильнее всего они ударят по топливному рынку, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»

Согласно оценкам Международного энергетического агентства, глобальный спрос на нефть во втором квартале сократился на 18%, что эквивалентно около 18 млн баррелей в сутки. При второй волне снижение потребления будет гораздо меньше, но и ограничения в рамках ОПЕК ослабнут, ведь общий размер квот на добычу нефти, согласно действующему плану, снизится до 7,7 млн баррелей в сутки.

Спрос на сырьё в большей степени будет зависеть от ЕС и США, поясняет эксперт. Китай, хоть и является крупнейшим импортером нефти, сокращает закупки очень инертно, предпочитая наращивать запасы в периоды низких цен.

По словам аналитика, потенциальная вторая волна эпидемии, появление которой можно ожидать осенью, совпадёт с окончанием «автомобильного сезона» и способна отправить нефтяные котировки в диапазон $30–40 за баррель. Однако ситуация, когда сырьевые фьючерсы уходили в отрицательную зону, крайне маловероятна, считает он.

Коронавирусная мозаика

Меньшие потери нефтяного рынка в ходе возможной второй волны COVID-19 в Rystad Energy объясняют тем, что ограничения со стороны властей пострадавших государств будут не такими масштабными.

В целом ожидается, что новые волны режима изоляции в таких регионах, как Европа, Южная Америка и Россия, будут более целенаправленными и менее жёсткими, поскольку система здравоохранения будет лучше подготовлена по сравнению с тем, что было в апреле, — считает старший аналитик Rystad Energy Артём Чен.

Вторая волна уже на пороге, поскольку ряд стран возвращают прежние ограничения, отмечает Вячеслав Кулагин. При этом, по словам экономиста, эта волна носит распределённый характер, переходя от одного государства к другому. Если пойдут новые всплески, они также будут носить более локальный характер, считает эксперт.

«Мы видим, что страны научились справляться с эпидемией, медицина подготовилась, и есть надежда, что при второй волне будет борьба с очагами, а не тотальное закрытие всего. С одной стороны, все страны понимают, что нужно бороться с вирусом, с другой — осознают, что экономики находятся на грани выживания. Их нельзя снова заморозить на несколько месяцев — страны обанкротятся одна за другой. Поэтому все будут искать компромиссные решения», — считает экономист.

Ещё одно отличие от первой волны, по его словам, заключается в том, что появилось понимание, как бороться с вирусом. Медики апробировали опыт разных стран, да и население потихоньку приобретает иммунитет, отметил эксперт.

Повторной изоляции экономик не будет, соглашается Евгений Миронюк. И не потому, что общество выработало надёжные механизмы защиты от вируса, а потому, что социальный и экономический шок окажется сильнее, чем возможные последствия непосредственно от вируса, поясняет аналитик.

Мировые экономики уже несут огромные потери на фоне первой волны. Так, ВВП стран Еврозоны по итогам этого года может упасть на 8,7% — таков новый прогноз Еврокомиссии . Бюджетное управление конгресса США ожидает, что экономика страны снизится в 2020 году на 5,9%. И даже быстрорастущие страны Азии могут закончить этот год в минусе. Согласно новому прогнозу Международного валютного фонда , ВВП азиатских государств снизится на 1,6%. По словам директора департамента АТР фонда Чан Ён Ри, которые приводит «ПРАЙМ», это первый подобный прогноз на его памяти.

Очередная всеобщая изоляция не отвечает интересам не только экономики, но и политики, считает Алексей Белогорьев.

«Очевидно, что второй волны жёстких карантинов большинство стран не выдержит: даже не экономически, а политически. Вообще, общественно-политические последствия пандемии могут оказаться сильнее экономических потерь, но они ещё почти не проявились, поэтому о них не говорят. Поэтому глобальный фронт борьбы с пандемией уже распался. Вторая волна будет отличаться от первой мозаичностью», — полагает экономист.

Всё в руках ОПЕК+

В апреле на фоне резкого падения спроса на нефть и обвала сырьевых котировок страны-экспортёры, входящие в неформальный союз ОПЕК+, договорились о резком сокращении добычи нефти. Участники соглашения обязались снизить производство на 9,7 млн баррелей в сутки (на 23% добычи) в мае–июне. Затем с июля до конца года сокращение должно было уменьшиться до 7,7 млн (18%), а со следующего года и до конца апреля 2022-го — до 5,8 млн баррелей в сутки (14%). В начале июня страны ОПЕК+ продлили максимальное сокращение добычи нефти — 9,7 млн баррелей в сутки — дополнительно на один месяц, до конца июля.

«Высока вероятность, что отдельные страны ОПЕК+ будут настаивать на ужесточении квот и при второй волне распространения вируса. Однако чем дольше котировки будут находиться на относительно высоком уровне, тем больше времени потребуется на ребалансировку объёма предложения в мире. Она должна произойти за счёт ухода ряда сланцевых производителей и пересмотра инвестиционных планов развития шельфовых месторождений», — отмечает Евгений Миронюк.

Среди неприсоединившихся к соглашению ОПЕК+ стран максимальное сокращение добычи могут показать США. По словам эксперта, к концу этого года производство нефти в Штатах может упасть ниже 10 млн баррелей в сутки. А ведь ещё полгода назад оно приближалось к 13 млн В случае возникновения второй волны COVID-19 действующие ограничения добычи придётся удерживать дольше, чем планируется сегодня, считает Вячеслав Кулагин.

«Когда заключалось текущее соглашение ОПЕК+, это делалось с учётом первой волны и дальнейшего плавного возвращения к нормальной жизни. Если это возвращение затянется, нужно будет корректировать и соглашение ОПЕК+. Если этого не сделать, нельзя исключить возможности второго обвала цен на нефть», — предупреждает эксперт.

По его словам, если страны ОПЕК+ смогут договориться, то даже при наступлении второй волны COVID-19 стоимость марки Brent хоть и опустится ниже $40 за баррель, но не уйдёт далеко от этой отметки.

В настоящее время североморский эталонный сорт торгуется в районе $43 за баррель.

Алексей Белогорьев полагает, что текущие цены на нефть «перегреты», что не очень хорошо. По его словам, глобальный дисбаланс на сырьевом рынке никуда не делся — избыточные запасы сохраняются, и говорить об их устойчивом сокращении пока рано. Спрос по-прежнему находится под большим давлением, и его полное восстановление ранее второй половины 2021 года почти нереалистично. Поэтому даже без второй волны эпидемии цены осенью могут уйти к $35 за баррель Brent, как только развернётся тренд в сланцевой добыче, считает эксперт. Потенциальная вторая волна жёстких карантинов может, в зависимости от её тяжести, опустить цены до $25–30. Ниже — маловероятно, полагает экономист.