Повторные карантины обвалили рубль 

Нескольким странам мира пришлось вернуться к карантинным ограничениям на фоне взрывного роста числа заболевших коронавирусом. Полные или частичные режимы самоизоляции на днях вернулись в Австралию, Израиль, Казахстан и Великобританию. Инвесторы опасаются, что это начало второй волны эпидемии в странах, которые, казалось, уже побороли её. На этом фоне они избавляются от рисковых активов, в которые входит и российская валюта, что вызывает её падение. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прогнозирует, что в Россию вторая волна коронавируса придёт осенью.

Российская валюта начала падать относительно доллара и евро, несмотря на оптимистичные новости из Китая, который в июне закупил рекордные объёмы нефти. Курс рубля подкосили два фактора: опасения введения новых санкций США и Великобритании, а также второй волны COVID-19.

Ранее о возвращении ограничительных мер было объявлено в США, Иране, Южной Корее и Китае. Вскоре примеру последовала Великобритания, которая отменила их везде, кроме Лестера, который 29 июня отправил жителей некоторых районов на самоизоляцию. В полиции города признали, что не все обитатели оцепленной зоны выполняют рекомендации властей, пользуясь тем, что пабы за пределами «карантинных» районов остаются открытыми. Но владельцев заведений заставляют записывать личные данные всех посетителей, поэтому нарушителей карантина легко вычисляют.

В Испании 6 июля ограничения вернулись в несколько областей Галисии. Она стала вторым испанским регионом, решившим снова ввести непопулярные меры, — ранее точечные карантины постигли Каталонию. Во всех испанских регионах, кроме двух, в последние дни фиксируют вспышки коронавируса, но общенационального карантина страна пока не вводит. На данный момент региональные власти перекрывают въезд в наиболее неблагополучные районы и запрещают жителям отдельных домов выходить на улицу.

Такая стратегия уже применялась в Пекине, в котором в середине июня возникла вспышка коронавируса. Стратегия частичной изоляции города и отдельных домов оказалась успешной — к середине июля рост заболеваемости в столице почти удалось побороть.

Представители европейских стран ранее заявляли, что будут избегать повторения всеобщего карантина всеми силами, так как он обошёлся экономике непростительно дорого. Тем временем Казахстан стал первым государством в мире, в котором режим самоизоляции повторно ввели на всей территории. С 5 июля там ограничили работу общественного транспорта, а гражданам запретили собираться группами более трёх человек.

Правительство Израиля 6 июля объявило о том, что в стране снова закроются бары, спортзалы, ночные клубы, бассейны и концертные залы. Число людей в ресторанах будет ограничено 20, а в синагогах — 19. В последние недели заболеваемость взлетела до тысячи человек в день. Это произошло после того, как в стране почти перестали регистрировать новые случаи COVID-19. Такой печальной картины Израиль не наблюдал даже на пике первой волны эпидемии, когда действовали более жёсткие меры. Но возвращаться к ним правительство Биньямина Нетаньяху пока не намерено, видимо, в страхе навредить экономике, и без того пострадавшей от первого карантина. По словам премьер-министра, частичное возвращение ограничений призвано избежать более жёстких мер в будущем.

Наконец, 7 июля стало известно о карантине в австралийском Мельбурне. Австралия, наряду с Новой Зеландией, до последнего времени оставалась одним из самых благополучных мест в мире в плане борьбы с пандемией. Но к началу июля в штате Виктория, где находится Мельбурн, зарегистрировали 772 активных случая COVID-19. Поэтому его жителям запретили выходить из дома без крайней необходимости, а обитателей наиболее неблагополучных домов полностью изолировали.

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что России тоже стоит готовиться ко второй волне эпидемии осенью.

COVID-19, скорее всего, будет проявляться в зимний период, — передаёт слова Онищенко «Интерфакс».

При этом депутат исключил повторное введение тотального карантина в России. По его словам, ограничения негативно сказались не только на экономике, но и на душевном здоровье граждан, 30% из которых находились на грани нервного срыва во время самоизоляции.