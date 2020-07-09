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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском и ещё 3 42 минуты назад
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 20 коп. — до 70,92 рубля.
Курс евро упал на 2 коп. и составил 80,58 рубля.
Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов прокомментировал ситуацию с курсом рубля.
В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он выразил мнение, что российская валюта в ближайшее время может находиться в широком диапазоне от 60 до 80 рублей за доллар.
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Рынки , Видео , Компании , Экономика , Финансовый университет , Московская биржа , ФБА "Экономика сегодня" , Евро , Доллар
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