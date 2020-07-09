Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.00
$
71.24
80.60
80.78
Прогноз
13.07 – 20.07
$
70.44
79.42
Индексы и котировки Brent
43.08
–0.46 Золото
1810.53
–0.19 РТС
1247.83
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.07
1.1352
+0.0101
24.06
1.1251
06.07
28.06
14.06

Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру и ещё 1 38 минут назад
Фондовые торги в РФ открылись в минусе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые торги стартовали в четверг в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:08 мск индекс Мосбиржи потерял 0,34% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 806,18 пункта. Индекс РТС к указанному моменту просел на 0,08% и находился на отметке 1 244,54.
«По состоянию на утро четверга мировые рынки не демонстрируют склонности к направленному движению. Хотя азиатские рынки, ведомые китайским рынком акций, преимущественно сдержанно подрастают, фьючерсы на индексы США, как и цены на нефть, — в небольшом минусе, указывая на вероятность перехода к боковой динамике мировых рынков», — написал перед началом торгов в РФ начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
«Вчера индекс Мосбиржи оставался под умеренным давлением, отступив в нижнюю часть проторговываемой на этой неделе зоны 2 800—2 850 пунктов ввиду невнятной динамики нефти и европейских рынков, обусловивших выборочный спрос на «фишки», и постдивидендных отсечек по ряду бумаг (вчера без учета дивидендов начали торговаться МТС и «Энел Россия»). Сегодня без учета дивидендов начнут торговаться акции «ЛУКОЙЛа», что в условиях неоднозначной внешней конъюнктуры может увести индекс Мосбиржи ниже 2 800 пунктов», — отмечает эксперт.
Видео дня. Названы самые бедные регионы России
Банки.ру: последние новости
Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов среды Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов среды Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно по итогам торгов понедельника Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно по итогам торгов понедельника
Комментарии
Рынки , Евгений Локтюхов , Промсвязьбанк , МТС , Московская биржа , Энел Россия , Лукойл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«США движутся к катастрофе»
«США движутся к катастрофе»
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
США оказались на пороге дефолта
США оказались на пороге дефолта
В России усилили контроль за операциями с наличными
В России усилили контроль за операциями с наличными
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
00:23
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
Экономика
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
03:22
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение