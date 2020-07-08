Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.17
$
71.55
80.60
80.95
Прогноз
13.07 – 20.07
$
69.50
78.70
Индексы и котировки Brent
43.32
–0.16 Золото
1811.57
–0.06 РТС
1247.83
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.07
1.1340
+0.0031
23.06
1.1308
05.07
26.06
12.06

Гонконг «отрежут» от доллара 

Lenta.ru 1 час назад
Гонконг «отрежут» от доллара
Фото: Reuters
США рассматривают варианты наказания Китая за принятый закон о национальной безопасности в Гонконге, пишет Bloomberg. Один из вариантов — запрет гонконгским банкам покупать американские доллары. Это фактически будет означать, что автономный регион «отрежут» от главной мировой резервной валюты.
В этом случае иностранные инвесторы, желающие приобрести местные активы, не смогут купить гонконгский доллар — официальную валюту города, и приток долларов США прекратится. Гонконгское управление монетарной политики (HKMA) утратит возможность пополнять золотовалютные резервы, а курс гонконгского доллара упадет.
Кроме того, в таком случае будет нарушена многолетняя привязка гонконгского доллара к американскому. Впервые она была введена в 1983 году в качестве ответной меры после резкой девальвации национальной валюты города, тогда еще бывшего британской колонией.
Местные власти надеялись таким образом обеспечить стабильность курса гонконгского доллара. С тех пор он может колебаться в пределах узкого коридора в 7,75-7,85 гонконгского доллара за один американский. В случае притока слишком большого количества иностранных инвестиций HKMA скупает доллар США на внутреннем рынке, обеспечивая местные банки ликвидностью и понижая тем самым ставки, и наоборот.
Также рассматриваются другие варианты наказания Китая за принятый закон. Среди них отключение Гонконга от системы межбанковских платежей SWIFT. Однако Пекину тоже есть, чем ответить, отмечают аналитики. К примеру, он может сократить свои резервные вложения в активы стран-союзников США на Ближнем Востоке, так же обрушив их курс и оборвав привязку к доллару.
Закон о национальной безопасности Гонконга были принят китайским парламентом в конце июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров.
Пекин утверждает, что принятие такого закона было заложено в Основной закон Гонконга при его передаче от Великобритании к Китаю, но до сих пор не было реализовано. Однако ряд западных стран во главе с США заявили, что вступление закона в силу означает фактическую утрату регионом автономности и должно повлечь за собой санкции в отношении Китая.
Видео дня. Спрос на смартфоны вырос после перечисления пособий на детей
Последние новости
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России России предрекли самые большие потери из-за нового налога в Европе России предрекли самые большие потери из-за нового налога в Европе Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России
Комментарии
Рынки , Экономика , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Катастрофа набирает обороты: цены не спасут нефтяников
Катастрофа набирает обороты: цены не спасут нефтяников
Украину отрезали от российского газа
Украину отрезали от российского газа
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
00:23
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
Экономика
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
03:22
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение