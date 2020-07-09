Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.17
$
71.55
80.60
80.95
Прогноз
13.07 – 20.07
$
70.44
79.42
Индексы и котировки Brent
43.33
+0.09 Золото
1809.59
–0.00 РТС
1247.83
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.07
1.1330
+0.0079
24.06
1.1251
05.07
26.06
12.06

Беспроигрышная стратегия игры на бирже перестала работать 

Lenta.ru 1 час назад
Беспроигрышная стратегия игры на бирже перестала работать
Фото: ТАСС
Наиболее популярная стратегия игры на фондовой бирже, применявшаяся хедж-фондами и долгое время считавшаяся беспроигрышной, перестала работать, пишет Bloomberg. Инвесткомпания Lansdowne Partners вынуждена закрыть свой хедж-фонд из-за убыточности на фоне пандемии коронавируса.
Изначально хедж-фонды задумывались как средство заработка на волатильном (слишком переменчивом) рынке. Их основная стратегия заключается в распределении вложений между покупкой активов в надежде на рост и продажей (открытием коротких позиций) на случай падения.
Такой подход позволяет компенсировать частые колебания котировок: потери в одних позициях возмещаются прибылями в других. Однако в ситуации слишком сильного отклонения в одну из сторон стратегия дает сбой, поскольку убыток по одной из позиций оказывается непозволительно большим.
В обычной ситуации управляющие фондом успевают перекладываться из одних активов в другие и тем самым предотвращать потери. В нынешнем году сделать это было сложнее из-за панических настроений, охвативших многих инвесторов на фоне пандемии коронавируса.
С начала года американский рынок пережил два потрясения. Сначала, в марте, акции крупнейших компаний и главные индексы обрушились, из-за чего 87 процентов хедж-фондов, входящих в индекс Bloomberg, потерпели убытки. Затем рынок начал восстанавливаться, чему способствовали две причины: активная поддержка государства и сохраняющиеся низкие ставки, делающие непривлекательными вложения в облигации.
В конце весны и начале лета биржевые индексы США демонстрировали уверенный рост, даже несмотря на продолжающуюся пандемию, взрыв безработицы и массовые протесты в защиту прав чернокожих. Аналитики ожидают, что в будущем рост продолжится, а значит сохранится перекос в сторону доходности длинных позиций и убыточности коротких.
Как частные, так и институциональные инвесторы все больше разочаровываются в хедж-фондах, видя в них не защиту от перепадов рынка, а еще более рискованные по сравнению с обычными инструменты для заработка. Примеру Lansdowne Partners готовится последовать инвесткомпания Sloane Robinson, объявившая о закрытии сразу двух фондов к концу года.
Вместе с тем, инвесторы пока не понимают, чем заменить хедж-фонды с их подходом, который принято было считать проверенным. «Если уж короткие позиции не помогают во время кризиса, то что вообще может помочь?» — задается вопросом основатель namic Beta Investments Эндрю Бир. Нынешнюю ситуацию он описывает как экзистенциальный кризис инвестирования.
Видео дня. Спрос на смартфоны вырос после перечисления пособий на детей
Последние новости
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России России предрекли самые большие потери из-за нового налога в Европе России предрекли самые большие потери из-за нового налога в Европе Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России Раскрыт сценарий возвращения международных перелетов в России
Комментарии 2
Рынки , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Катастрофа набирает обороты: цены не спасут нефтяников
Катастрофа набирает обороты: цены не спасут нефтяников
Владелец Zara закроет более тысячи магазинов
Владелец Zara закроет более тысячи магазинов
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
00:23
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
Экономика
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
03:22
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение