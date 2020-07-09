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Биржи АТР закрылись в плюсе вслед за рынками США, в лидерах роста — индексы Китая 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР закрылись в плюсе
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись ростом на фоне подъема на американских биржах днем ранее, при этом китайский индекс Shanghai Composite снова обновил рекорд 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,39%, до 3450,59 пункта. Рост индекса отмечен восьмой день подряд, он снова обновил максимум на закрытии торгов с февраля 2018 года. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднялся на 2,7%, до 2157,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,3% — до 26210,16 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,42%, до 2167,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,59%, до 5955,5 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,4%, до 22529,29 пункта.
Трейдеры обратили внимание на то, что биржи США выросли в среду в пределах 1,5%, а высокотехнологичный индекс NASDAQ снова обновил рекорд. Это придало оптимизма и участникам торгов в Азии.
Также на настроения инвесторов повлияла статистика из Китая и Японии, которая превзошла прогнозы аналитиков. В частности, согласно официальным данным, годовая инфляция в Китае в июне ускорилась до 2,5% с 2,4% месяцем ранее. В месячном же выражении дефляция замедлилась до 0,1% с майских 0,8%, хотя аналитики ждали снижения потребительских цен на 0,5% в месячном исчислении. По данным из Японии, базовые заказы в машиностроении в стране в мае выросли на 1,7% в месячном исчислении и упали на 16,3% — в годовом. При этом аналитики ждали падения на 5,4% по сравнению с показателем годичной давности и на 17,1% — по сравнению с апрелем.
При этом рост котировок на японском рынке был ограничен новостями вокруг коронавируса. Так, по опубликованным в четверг данным местных СМИ, в Токио выявили рекордное за сутки число заражений COVID-19.
"Я не думаю, что власти немедленно введут дополнительные ограничения, но новости оказали психологическое давление на рынок", — сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).
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Комментарии
Рынки , France-Presse
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