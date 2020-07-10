Тройной прыжок: что будет с ценами на нефть 

Цены на нефть к 2025 году могут вырасти до $150 за баррель, то есть, как минимум в три раза. Причиной впечатляющего роста, по оценке экспертов, может стать снижение инвестиций в нефтедобычу, сообщает The Wall Street Journal. Участники нефтяного рынка, впрочем, дают сдержанные оценки: рынок нефти в ближайшие два года может восстановиться до $45 за баррель.

Цены на нефть году могут вырасти до $150 за баррель. Об этом The Wall Street Journal рассказал инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс.

По словам эксперта, снижение объема инвестиций в нефтедобычу может оказать сильное влияние на рынок нефтепродуктов, что и приведет к росту цен на саму нефть.

Вудс отмечает, что «давление недофинансирования будет очень серьёзным». По его словам, «некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу».

«Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», — уточняет Вудс.

Аналитик JPMorgan Кристиан Малек отметил, что снижение инвестиций может также вызвать сокращение объемов добычи. Это, в свою очередь, приведет к дисбалансу спроса и предложения, что потребует значительных финансовых вложений.

Ричард Фуллартон из лондонского инвестиционного фонда Matilda Capital допускает рост цен на нефть до отметки более $100 за баррель до конца 2020 года, сообщало ранее агентство ТАСС.

«Нам никогда до конца не исчерпать запасы нефти. Вопрос лишь в том, использовать ли средства для того, чтобы добраться до нее», — заявил Фуллартон.

При этом некоторые другие эксперты полагают, что спрос на нефть в ближайшем будущем так и останется на низком уровне и цены соответственно не вырастут.

Нет баланса между спросом и предложением

В отличие от экспертов участники рынка нефти предпочитают давать более мягкие оценки. Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в интервью ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что его ведомство ждет восстановления цен на нефть до $40 — 45 за баррель во второй половине текущего года. По его словам, стоимость продолжит расти и в следующем году, «если не будет никаких неожиданных факторов».

Замминистра считает, что $40 — 45 — это справедливая цена» и она обеспечит восполнение добычи».

И, кстати, позволит России реализовывать нефтедобывающие проекты в Арктике, о которых не раз говорилось на высшем уровне.

Сорокин рассказал о причинах мартовского срыва сделки ОПЕК+. Картель просил Россию еще на 300 тысяч баррелей в сутки сократить добычу, но сделать это «технически очень сложно». Кроме того, такие шаги — это всегда риск.

«Очень легко оказаться в ситуации замкнутого круга, когда, срезая один раз, через две недели ты получаешь еще большую и еще худшую реакцию, потому что нефть сначала отскакивает немного, а затем снова падает, потому что спрос продолжает падать», — сказал замминистра.

Добыча будут расти вопреки решениям ОПЕК +

Нефть не будет расти гигантскими темпами, а всего лишь вернет утраченные позиции, считают в Азербайджане. Для стабилизации мирового рынка нефти потребуется не меньше двух лет, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова.

«Ожидается, что во второй половине 2020 года тенденция к снижению ослабнет… Для стабилизации рынка потребуется не менее двух лет», — заявил министр.

Министр подчеркнул, что экономический кризис продолжает негативно влиять на нефтяные цены. Стоимость «черного золота» становится нестабильной, потому что не восстановился баланс между спросом и предложением.

Ранее 7 июля сообщалось, что Минэнерго США повысило прогнозы добычи нефти в стране в 2020 и 2021 годах.

По сравнению с оценкой июня прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года вырос на 70 тыс. баррелей в сутки, до 11,63 млн При этом прогноз на 2021 год — 11,01 млн в сутки. В июне Минэнерго, напротив, понижало прогнозы добычи на эти годы.

Ранее сообщалось, что в мае доходы России от продажи нефти рухнули в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 3,604 миллиарда долларов. Тем временем в России экспорт нефти в физическом выражении (по данным за май) показал незначительный рост — около 1%, до 19,261 млн тонн. Однако если смотреть с начала года, то нефти на экспорт ушло на 3,3% меньше, а доход от нее упал на 32,6%.

Колебания на глобальном нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК + не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились о темпах сокращения нефтяной добычи до апреля 2022 года. После этого цены на нефть снова стали расти.

На биржевых торгах стоимость нефти марки Brent в России колеблется возле отметки $42 за баррель.