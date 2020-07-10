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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 38 минут назад
Рубль упал
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара увеличился на 33 копейки — до 71,25 рубля.
Курс евро вырос на 23 копейки и составил 80,23 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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