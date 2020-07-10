Рубль упал

Ещё
Далее:
Читайте также:
рамблер без рекламы
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
читайте рамблер без рекламы
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
10.07
$
70.8800
–0.3579
€
80.4134
+0.0072
ММВБ
10.07 00:00
$
70.9300
–0.1450
€
80.0175
–0.6250
Forex
10.07 10:00
$
71.1956
–0.0450
€
80.2720
+0.0305
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.31
$
71.20
€
80.21
€
80.40
Прогноз
13.07 – 20.07
$
71.66
€
81.27
Индексы и котировки
Brent
41.74
+0.02
Золото
1800.41
+0.21
РТС
1245.54
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.07
1.1258
+0.0040
25.06
1.1218
07.07
29.06
15.06
Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
38 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
2
Все новости на карте
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара увеличился на 33 копейки — до 71,25 рубля.
Курс евро вырос на 23 копейки и составил 80,23 рубля.
Читать ещё •••
Видео дня. Какие соцвыплаты и документы продлили
RT на русском: последние новости
Аналитик допустил цену на нефть в $150 за баррель к 2025 году
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля
Рубль снижается к доллару и евро
Рынки
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
читайте рамблер без рекламы
Читайте также
В России усилили контроль за операциями с наличными
рамблер без рекламы
читайте рамблер без рекламы
читайте рамблер без рекламы
Новости партнеров
Главное сейчас
Две страны приготовились перейти на евро
В России повысят пенсии
1 к 100: почему деноминация рубля «давно напрашивается»
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Сбербанк обновил мобильное приложение
рамблер без рекламы
Видео
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика
Другое
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании
Недвижимость
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет
Компании
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет
Другое
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
00:23
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
Экономика
03:22
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
Личный счет
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Игры онлайн
Киберспорт
©
Рамблер
, 2020
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение