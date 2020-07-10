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Падение цен на нефть ускорилось до 2-2,5% после новостей из Ливии 

Прайм и ещё 3 1 час назад
Падение цен на нефть ускорилось
Фото: ТАСС
Падение цен на нефть резко ускорилось в пятницу после новостей о снятии в Ливии режима "форс-мажора" со всех портов для экспорта сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.15 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,2% — до 41,44 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,52% — до 38,62 доллара за баррель. Утром в пятницу снижение цен на нефть не превышало 1%.
Инвесторы обратили внимание на решение Национальной нефтяной компании Ливии (National Oil Corp., NOC) снять режим "форс мажора" со всех портов для экспорта нефти, что может привести к увеличению предложения сырья на мировом рынке. В то же время компания отметила, что добыча пока останется на низком уровне, поскольку резервуарам и инфраструктуре был нанесен значительный ущерб из-за введенной в январе нефтяной блокады.
Кроме того, трейдеры отыгрывают новый доклад Международного энергетического агентства (МЭА), которое снизило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году до 5,3 миллиона баррелей в сутки с рекордных 5,7 миллиона баррелей в сутки, прогнозируемых ранее. При этом МЭА ожидает спрос на нефть по итогам 2020 года на уровне 92,1 миллиона баррелей в сутки, на 400 тысяч выше предыдущего прогноза.
Также инвесторов продолжает беспокоить распространение коронавируса в разных странах, в том числе в США, что является негативным фактором для всей мировой экономики. По данным университета Джонса Хопкинса на четверг, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 58,6 тысячи, еще более 800 человек с COVID-19 скончались.
"Америка все еще переживает очень сложный период пандемии, и это плохие новости для перспектив спроса на нефть", — считает нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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Комментарии
Рынки , Международное энергетическое агентство , Reuters
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