«Мы запросто сможем выйти на 150 долларов за баррель»

Оптимистично настроенные специалисты предсказывают рост цен на важный экспортный продукт РФ — нефть. В пользу такого сценария говорит «подъем в экономике Китая и сокращение добычи со стороны ОПЕК, России и США». Росту цен способствует и то, что инвесторы переоценили скорость перехода на «зеленую» энергию.

Рынки нефти начали 2020-е с того, что впервые в истории упали ниже нулевой (0 долларов) цены за баррель. Инвесторы и аналитики пытаются выяснить, чтó их ожидает в ближайшее десятилетие.

Некоторые считают, что за кризисом последует бум — предсказывая, что инвестиции в добычу нефти и газа иссякнут, а цены подскочат выше 100 долларов за баррель.

«Давление от финансирования будет огромным. Некоторым производителям придется действительно нелегко», — считает директор по инвестициям хедж-фонда Northern Trace Capital из Огайо Тревор Вудс (Trevor Woods).

«К 2025 году мы запросто сможем выйти на 150 долларов».

Другие, напротив того, считают, что пандемия зацементировала эпоху дешевой нефти — даже после того, как угроза заражения коронавирусом утратила первоначальную остроту.

Споры о долгосрочном развитии важнейшего источника энергии в мире непростые. У рынков нефти есть десятки переменных, и это затрудняет прогнозирование.

В долгосрочной перспективе большинство аналитиков сходятся во мнении, что цены должны стремиться к уровню, когда производители добывают достаточно нефти, чтобы покрыть спрос, и при этом получают прибыль. Covid-19 осложнил этот расчет. Инвесторы не уверены, изменит ли пандемия структуру транспорта и потребления навсегда в сторону упадка, или, наоборот, даст толчок прогрессу, ускорив переход к более чистым источникам энергии.

Упав до отрицательных значений в конце апреля, цены на нефть начали быстро восстанавливаться — чему способствовали подъем в экономике Китая и сокращение добычи со стороны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), России и производителей в Северной Америке. Но рост застопорился на фоне новых вспышек коронавируса, которые грозят подорвать спрос на топливо в южных и западных штатах США. Фьючерсы на West Texas Intermediate, основную марку американских рынков нефти, с конца июня торгуются на уровне около 40 долларов за баррель.

Причина роста — управляющие активами и банки отказываются финансировать необходимые инвестиции в существующие и перспективные нефтяные скважины, и складывается дефицит нефти.

Нефтяные компании уже сократили планы расходов в попытке стабилизировать свои сметы в ответ на выпадение доходов из-за пандемии. Компания Exxon Mobil Corp , которая на прошлой неделе предупредила о больших потерях во втором квартале, заявила, что планирует сократить капитальные расходы в 2020 году на 10 миллиардов долларов (30%).

Крупным европейским компаниям приходится еще и реагировать на давление инвесторов, которые требуют сократить углеродный след. BP PLC урезала свои инвестиционные планы на 25% до 12 миллиардов долларов и раздумывает над разработкой не полностью освоенных нефтегазовых месторождений.

В целом ожидается, что инвестиции в разведку и добычу нефтегазовых активов сократятся в этом году на 32% до 328,4 млрд долларов. В мае Международное энергетическое агентство заявило, что это крупнейшее падение за последнее десятилетие.

По словам аналитика JPMorgan Кристиана Малека (Christyan Malek), такое затягивание поясов скажется на добыче нефти долгосрочным образом. По его оценкам, выпадет пять миллионов баррелей в день, или примерно 5% от уровня до covid-19, а к 2030 году чтобы добыча удовлетворяла спрос, потребуется вложить дополнительные 625 миллиардов долларов.

По словам Малека, чтобы стимулировать добычу новой нефти, цены будут расти быстрее, чем раньше. Отчасти это объясняется тем, что инвесторы советуют компаниям добывать более качественную нефть и сокращать выбросы метана, а от этого растут производственные затраты.

«Может ли нефть перевалить за 100 долларов в ближайшие два года? Еще как», — полагает Малек.

Директор по инвестициям лондонского инвестиционного фонда Matilda Capital Management Ричард Фуллартон (Richard Fullarton) предполагает, что цена на нефть во второй половине 2020-х годов превысит 100 долларов за баррель.

«Физически нефть не заканчивается», — сказал он.

«Мы бросим капитал, чтобы заполучить к ней доступ».

Такие прогнозы расходятся с фьючерсным рынком, который на оставшуюся часть десятилетия предполагает, что нефть марки Brent не будет стоить выше 60 долларов за баррель. Рынок переоценивает, насколько быстро мир уходит от ископаемого топлива, считает Вудс из Northern Trace. Он согласен, что цены вырастут и, возможно, превысят пик Brent 2008 года в 148 долларов, подтолкнув производителей сланцевой нефти в США и в других местах с простой добычей.

Переход на зеленую энергию — например, ветра и солнца — лидеры бизнеса всецело поддерживают, но за пределами Евросоюза эта политика реализуется крайне медленно, считает Вудс:

«Поэтому использование ископаемого топлива будет расти и дальше».

Для других же возврат к 100 долларам — это фантастика.

По словам аналитика Citigroup Эдварда Морса (Edward Morse), нефти по 50 долларов за баррель производители смогут добывать более чем достаточно. Его логика: технологические новинки позволят снизить производственные затраты, а пандемия стимулирует людей и впредь работать из дома и меньше ездить и путешествовать, что ограничит спрос на нефть.

По мнению аналитика Morgan Stanley Мартейна Раца (Martijn Rats), ОПЕК удержит рынок под контролем. По его словам, когда замаячит пиковый спрос, Саудовская Аравия и другие производители дешевой нефти откроют краны, но не чтобы удержать цены, а чтобы завоевать побольше рынка.

The Wall Street Journal (США)