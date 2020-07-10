Доллару предсказали падение

Крупнейшие мировые банки предсказали падение доллара к 2021 году. О том, что валюта утратит силу, сообщает Bloomberg.

Согласно прогнозам, доллар упадет на два процента по отношению к евро и на три процента — к иене во втором полугодии. Евро в конце года будет торговаться на уровне от 1,10 до 1,16 доллара. Курс иены к евро поднимется с нынешних 107 иены за доллар до 100-104 к концу четвертого квартала.

Основная причина заключается в постепенном ослаблении привлекательности доллара как валюты-убежища после резкого спроса на него в марте, когда глобальная экономика испытала шок. Так, представитель швейцарского холдинга UBS Group AG отметил, что на фоне снятия ограничений и восстановления деловой активности доллар теряет позиции. Но определить, как будет развиваться эпидемия, почти невозможно.

Кроме того, некоторые эксперты предположили, что позитивное влияние на курс евро оказывает разработка Еврокомиссией плана восстановления экономики, предполагающего совместные заимствования под гарантии Евросоюза объемом 750 миллиардов евро. По словам аналитика американской корпорации State Street, решительные действия со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) вкупе с франко-германским тандемом свидетельствуют о том, что страны еврозоны способны оперативно и качественно реагировать на возникающие кризисы.

С другой стороны, среди европейских стран все еще существуют разногласия по поводу некоторых пунктов плана. Блок из четырех стран — Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции — выступает против грантов для наиболее пострадавших стран и настаивает на кредитовании. Противоречивый подход, в свою очередь, оказывает давление на евро.

Касательно иены, главный риск представляет ситуация с коронавирусом в стране, который нанес мощный удар по экономике, несмотря на принятый японским правительством пакет антикризисных мер. В финансовом конгломерате Citigroup отметили, что нынешних действий может быть недостаточно, вследствие чего курс опустится до 110 иены за доллар. Однако на фоне новых вспышек заражения в мире и повторного введения ограничений иена будет укрепляться благодаря своему статусу безопасной валюты, считают в британском банке HSBC.

По данным Всемирного банка, мировая экономика в этом году сократится на 5,2 процента, ожидается самый худший спад со времен Второй мировой войны. При негативном сценарий сокращение может составить восемь процентов.