Доллар может повторить 2008 год

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Эксперт: курс доллара может повторить 2008 год 

Свободная пресса 1 час назад
Курс российского рубля сумел вернуться к росту на этой неделе против доллара и слабо изменился к евро по итогам недели. В пятницу курс доллара опустился на 18 копеек до 70,72, курс евро также ушел под отметку в 80 руб.
Как поясняет ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич, важный перелом произошёл внутри недели, когда забуксовавшие мировые финансовые рынки и нефть не вызвали ослабления рубля, и он осторожно развивал укрепление. Это можно считать сигналом, что рынки заложили в котировки санкционные риски, и далее уже российская валюта может идти в общем фарватере с рынками.
К сожалению, это не обещает безоблачного неба. Мировые индексы забуксовали и отступили от максимумов начала прошлой недели из-за нарастающего числа заражений и смертей в США. Это вновь вернуло на рынки страхи перед локдауном и сопутствующим ему экономическим спадом.
«Впрочем, на наш взгляд, на этот раз рынки уже не так напуганы: политики и участники торгов уже лучше понимают ситуацию и действуют более обдуманно, не рубят с плеча. Стоит обратить внимание, что нефть и металлы выкупаются на провалах. Эта же модель поведения трейдеров может применяться на будущей неделе для рубля, позволив увидеть его по 70 за доллар и ниже 79 за евро», — комментирует новости курса доллара Александр Купцикевич.
Впрочем, аналитик напоминает, что середина лета часто бывает поворотной точкой для рынков, где крупные фонды, сделав прогнозы на предстоящие кварталы, начинают действовать исходя из перспектив на второе полугодие. Оно вряд ли будет лёгким и однонаправленным.
«Для рынков это означает, что они могут потерять важные драйверы роста. Устойчивые распродажи в течение недели обещают стать очень плохим предзнаменованием для рынков на всё второе полугодие, оживив в памяти как один за другим валились разные рынки летом 2008 года и во что это вылилось в октябре того же года», — дает прогноз курса доллара эксперт.
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Рынки , Видео , Экономика , Александр Купцикевич
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