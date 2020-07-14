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Нефть дешевеет на 2% из-за рисков по спросу 

Прайм 2 часа назад
Нефть дешевеет на 2%
Фото: Reuters
Мировые котировки нефти во вторник утром падают примерно на 2%, трейдеры обеспокоены по поводу баланса спроса и предложения на рынке из-за ситуации по коронавирусу в США перед возможным увеличением добычи странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,13% — до 41,81 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,39% — до 39,14 доллара за баррель.
На торгах отражается заявление властей штата Калифорния о закрытии общественных учреждений, кинотеатров, музеев, зоопарков, развлекательных центров, а также о том, что бары и рестораны будут работать только на вынос. Калифорния — самый густонаселенный штат США, там проживают около 40 миллионов человек.
"С учетом ослабленных ограничений в Калифорнии картина складывается такая, что июль может быть даже более тяжелым месяцем для нефти, чем ожидалось, с учетом еще большего количества проблем для спроса из-за связанной с пандемией неопределенности", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного стратега AxiCorp Стивена Иннеса (Stephen Innes).
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире за сутки выявлено 215 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, и общее число превысило 12,7 миллиона. Университет Джонса Хопкинса вместе с этим сообщает уже о 13 миллионах случаев заражения в мире.
Опасения по спросу накладываются на ожидания по возможному росту добычи ОПЕК+. Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. На фоне опасений по поводу пандемии коронавируса и ее влияния на спрос не исключался вариант продления и на август. В противном случае, согласно изначальному плану, в этом месяце объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее до 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.
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