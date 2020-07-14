Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.92
$
71.05
80.41
73.25
Прогноз
13.07 – 20.07
$
69.50
78.70
Индексы и котировки Brent
42.22
–0.14 Золото
1801.38
+0.00 РТС
1245.65
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.07
1.1341
+0.0099
29.06
1.1242
10.07
02.07
18.06

«Деноминация рубля будет держаться в тайне» 

Артём Кульша 22 минуты назад
Деноминация российского рубля будет держаться в тайне до официального объявления, если решение о ее проведении будет принято. Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», заявил глава информационно-аналитического центра компании «Альпари» Александр Разуваев.
10 июля, как сообщал «Рамблер», Разуваев предложил деноминировать рубль в 100 раз по той причине, что объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня — более 11,6 триллиона рублей в начале июля.
ЦБ решил судьбу деноминации рубля
Вчера председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила, что изменение стоимости денежных знаков не планируется и не рассматривается, потому что для этого нет причин — с рядом банкнот и их номиналами в стране все в порядке.
«Последнее слово будет за Банком России и политическим руководством страны», — заявил в тот же день Разуваев.
При этом он высказал мнение, что, если власти все же примут решение о проведении деноминации рубля, то это будет держаться в тайне до официального объявления. Эксперт не объяснил почему, но выразил уверенность, что россияне понимают, что деноминация — техническая мера, и не станут паниковать, если она будет принята.
Комментарии 12
Рынки , Видео , Эльвира Набиуллина , Александр Разуваев , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина заговорила об угрозе транзиту газа из России
Украина заговорила об угрозе транзиту газа из России
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Газпром бьет по Польше ее же оружием
Газпром бьет по Польше ее же оружием
РФ нашла способ прорвать «электронную блокаду» США
РФ нашла способ прорвать «электронную блокаду» США
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Доллар может повторить 2008 год
03:22
Доллар может повторить 2008 год
Рынки Экономика
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
00:25
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение