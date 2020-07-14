«Деноминация рубля будет держаться в тайне» 

Деноминация российского рубля будет держаться в тайне до официального объявления, если решение о ее проведении будет принято. Об этом, как сообщает «Московский комсомолец», заявил глава информационно-аналитического центра компании «Альпари» Александр Разуваев

10 июля, как сообщал «Рамблер», Разуваев предложил деноминировать рубль в 100 раз по той причине, что объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня — более 11,6 триллиона рублей в начале июля.

Вчера председатель Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина заявила, что изменение стоимости денежных знаков не планируется и не рассматривается, потому что для этого нет причин — с рядом банкнот и их номиналами в стране все в порядке.

«Последнее слово будет за Банком России и политическим руководством страны», — заявил в тот же день Разуваев.

При этом он высказал мнение, что, если власти все же примут решение о проведении деноминации рубля, то это будет держаться в тайне до официального объявления. Эксперт не объяснил почему, но выразил уверенность, что россияне понимают, что деноминация — техническая мера, и не станут паниковать, если она будет принята.